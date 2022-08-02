«Путинюгенд» намерен провести на руинах Азовстали пропагандистский рок-концерт — мэр Мариуполя 2 августа, 12:58 Мэр Мариуполя назвал организаторов концерта «старшой мразотой» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты намерены организовать на руинах Азовстали во временно подконтрольном им Мариуполе пропагандистский рок-концерт.

Об этом во вторник, 2 августа, сообщил у себя в Telegram-канале мэр города Петр Андрющенко.

По его словам, организацией российской «пляски на костях» жертв военных преступлений ВС РФ будет заниматься кремлевский аналог гитлерюгенда.

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«Путинюгенд набирает обороты. Старшая мразота в виде государственных волонтеров „молодая гвардия“ анонсировала рок-концерт на Азовстали. Молодежь — таскают по бабкам петь советские песни. Итак, спектакль в Драмтеатре, рок-концерт на Азовстали. Следующее — Хэллоуин на братских могилах в Старом Крыму?», — возмутился Андрющенко.

В то же время, кто из кремлевских скоморохов уже согласился участвовать в столь сомнительном мероприятии, пока не известно.

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