Боевики «ДНР» начали судилище над пятью иностранцами, которые защищали Украину. Трем из их угрожают смертной казнью 15 августа, 20:19 Военнопленные иностранные граждане Эндрю Хилл, Дилан Хили, Вьекослав Пребег, Джон Хардинг и Матиас Густафссон в фейковом «суде» в оккупированном Донецке (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты угрожают казнить трех иностранцев, которые защищали Украину от полномасштабного вторжения России.

Как сообщают кремлевские пропагандисты из РИА Новости в понедельник, 15 августа, в псевдореспублике «ДНР» «предъявили обвинения» пяти иностранным защитникам Украины: Матиасу Густафссону (Швеция), Вьекославу Пребегу (Хорватия), Джону Хардингу (Британия), Эндрю Хиллу (Британия) и Дилану Хили (Британия).

Видео дня

Террористы «ДНР» называют иностранцев «наемниками» и угрожают казнить трех из них — Густафссона, Пребега и Хардинга. Интерфакс пишет, что следующий этап незаконного судилища над иностранными гражданами начнется в октябре.

В Генштабе ВСУ ранее заявляли, что все иностранные граждане и люди без гражданства, участвующие в боевых действиях в рядах ВСУ, в добровольном порядке приняты на службу по контракту в соответствии с украинским законодательством. На них распространяется правовой статус комбатантов.

Боевики «ДНР» 9 июня объявили, что «приговорили» к смертной казни двух граждан Великобритании Эйдена Эслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Брагима Саадуна, защищавших Украину. Все они вступили в ряды ВСУ еще до начала полномасштабного вторжения России. В начале июля стало известно, что оккупанты угрожают казнить еще двух британцев — Эндрю Хилла и Дилана Хили. В Лондоне осудили эксплуатацию Россией военнопленных в политических целях.

Кто и как воюет с Россией в составе Интернационального легиона? – Антон Миронович https://www.youtube.com/embed/e2DHEDoj4P0

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.