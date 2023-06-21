«Завтра пойдем стрелять всех». Оккупанты начали говорить об убийстве своих командиров — перехват 21 июня, 23:58 Тело российского оккупанта рядом с уничтоженным российским танком в освобожденном Сторожевом, Донецкая область (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Российские оккупанты в Украине жалуются на командование и возмущаются из-за плохой подготовки и обеспечения.

Об этом сообщает проект Радио Свобода Донбасс Реалии со ссылкой на перехваты разговоров оккупантов, полученные от одного из украинских разведорганов.



В одном перехваченном разговоре за конец марта 2023-го военный страны-агрессора, который находится на оккупированных территориях на востоке Украины, жалуется родителям, что его командиры якобы хотят «слить» Силам обороны территорию, где расположилось его подразделение, и говорит о странном приезде руководства.



Видео дня

«Копаем, сейчас подготовимся. Либо хотят почву прощупать для новых людей, хр*н его знает, либо там ж*па какая-то будет происходить», — говорит оккупант.

Он также возмущается тем, что «народу [в оккупационных войсках] вообще не хватает», а его могут не выводить на ротацию до полугода.

«Это бл****во, нах*й. Там надо генералов убивать, их всех давно, бл*дь, вместе с этим [министром обороны России] Шойгу, чтобы, бл*дь, что-то изменилось. Там прямо просто вырезать из горла язык… Просто то, что здесь происходит [неразборчиво] - просто ж*па. Ничего сделать не могут», — жалуется россиянин.

Разговор другого оккупанта с женщиной перехватили в конце марте 2023 года на оккупированных территориях на юге Украины. На записи он возмущается неким поступком командования, о котором не рассказывает подробно, но утверждает, что действия руководства могут вызвать бунт.

«Завтра идем войной. Зря они тут так поступили со всеми. Еб***е начальство. Бунт начнется сейчас. Так, что [неразборчиво], н***й с комбатом бомбы отстреливать. Зря они себе такую тут репутацию завели. Что попало творят уже. Свои законы пишут», — говорит он.

Женщина спрашивает у оккупанта о билетах на самолет, после чего он говорит, что они «улетели». Вероятно, речь идет о том, что военный страны-агрессора зря надеялся на отпуск, хотя его командиры могут себе это позволить.

«Завтра пойдем стрелять всех, нах*й. Боеприпасов хватит у нас. Начальство у нас такое еб***е, бл*дь, самоуправством занимается. Сам комбат 1 числа хочет ехать домой тоже в отпуск, второй уже — отпуск. Ох**ть можно, бл*дь. Начальство ездит в отпуска, а подчиненные, бл*дь, сидят здесь еб**ат, начальству все можно. Будем еб**ить… Будем сами, бл*дь, тут командовать нах*й», — утверждает оккупант.

Журналисты отмечают, что невозможно установить, выполнили ли российские военные свои угрозы и что с ними сейчас, но называют их разговоры «показательными». Как пишет Донбасс Реалии, эти перехваты, а также другие сообщения в СМИ соцсетях и видео могут указывать на рост недовольства «начальством» среди оккупантов.