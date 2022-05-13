«Упадки из танка». Российские оккупанты готовы уйти с войны против Украины любым путем — перехват разведки 13 мая, 13:13 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинская разведка перехватила телефонный разговор оккупанта, утверждающего, что у российских военных появляется все больше желающих уйти с войны любой ценой.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Тelegram

Согласно перехвату ГУР, в разговоре жена предлагает мужчине « упасть с танка», чтобы получить травму. Она считает, что это единственный выход, ведь ротации не будет до сентября, потому что все отказываются.



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Военный РФ отвечает на это, что надежнее будет получить ранения, потому что все повреждения проверяет ФСБ.

После этого оккупант рассказывает, как они проводят «зачистки» в захваченных населенных пунктах.

«Деревню взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпихов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких», — говорит оккупант.

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