«Упадки из танка». Российские оккупанты готовы уйти с войны против Украины любым путем — перехват разведки
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украинская разведка перехватила телефонный разговор оккупанта, утверждающего, что у российских военных появляется все больше желающих уйти с войны любой ценой.
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Военный РФ отвечает на это, что надежнее будет получить ранения, потому что все повреждения проверяет ФСБ.
После этого оккупант рассказывает, как они проводят «зачистки» в захваченных населенных пунктах.
«Деревню взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпихов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уж заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких», — говорит оккупант.
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