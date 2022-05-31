«Все х**во». Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты начали есть собак — СБУ 31 мая, 10:52 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак, об этом свидетельствует переписка российского оккупанта, которую перехватила СБУ.

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«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», — пишет своему знакомому оккупант, который расположился на временно оккупированной территории Херсонской области.

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По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты «просто не могут доставить».

В интервью Радио НВ представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявлял, что оккупанты едят собак.

«Они также едят наших собак. Это не потому, что у них нет запасов еды. В разговоре оккупанты говорят, что им надоели сухпайки, захотелось мяса, а потому решили съесть алабая», — сказал он.

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