«Все х**во». Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты начали есть собак — СБУ
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Из-за проблем с обеспечением российские оккупанты снова начали есть собак, об этом свидетельствует переписка российского оккупанта, которую перехватила СБУ.
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«Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера», — пишет своему знакомому оккупант, который расположился на временно оккупированной территории Херсонской области.
По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты «просто не могут доставить».
В интервью Радио НВ представитель Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявлял, что оккупанты едят собак.
«Они также едят наших собак. Это не потому, что у них нет запасов еды. В разговоре оккупанты говорят, что им надоели сухпайки, захотелось мяса, а потому решили съесть алабая», — сказал он.
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