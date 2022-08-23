Более 80 «прилетов». Российские оккупанты целый день обстреливали Сумскую область 23 августа, 22:48 Обстрел Сумской области 18 августа (Фото:t.me/Zhyvytskyy)

Во вторник, 23 августа, российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области. Всего было зафиксировано более 80 «прилетов».

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, россияне наносили удары по Эсманской, Миропольской, Краснопольской и Великописаревской общинам.

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«В результате минометного обстрела Эсманской общины частично повреждена местная линия электросетей», — говорится в сообщении.

За сутки россияне стреляли по области из минометов и ствольной артиллерии. Жертв и пострадавших не было.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Сумскую область.

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