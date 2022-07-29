Российские войска из минометов обстреляли Сумскую область 29 июля, 11:04 Уничтожена российская военная техника на территории фермы (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В пятницу, 29 июля, российские войска из минометов обстреляли Сумскую область.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

«Ночь на Сумщине была тихой. А утро началось минометным огнем россиян по Хотинской громаде», — заявил он.

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По его словам, почти в восемь утра был первый обстрел, после девяти утра — еще один.



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