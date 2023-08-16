Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, погиб 18-летний парень 16 августа, 18:11 Последствия российского обстрела Днепропетровской области, 15 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

Российские оккупанты 16 августа после обеда атаковали Межевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. В результате обстрела погиб один человек, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Погиб 18-летний парень, врачам не удалось его спасти. Еще четыре человека пострадали, среди них двухлетний ребенок. Он в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.

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На месте атаки до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 квадратных метров.

Ранее Днепропетровская ОВА сообщила, что российские оккупанты в ночь на вторник, 15 августа, нанесли удар по предприятию и спортивному объекту в Днепре. Есть пострадавшие.