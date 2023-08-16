Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, погиб 18-летний парень
Последствия российского обстрела Днепропетровской области, 15 августа (Фото:Сергей Лысак/Telegram)
Российские оккупанты 16 августа после обеда атаковали Межевскую общину Синельниковского района Днепропетровской области. В результате обстрела погиб один человек, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.
Погиб 18-летний парень, врачам не удалось его спасти. Еще четыре человека пострадали, среди них двухлетний ребенок. Он в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно.
На месте атаки до сих пор горит сельхозпредприятие. Огонь охватил более 400 квадратных метров.
Ранее Днепропетровская ОВА сообщила, что российские оккупанты в ночь на вторник, 15 августа, нанесли удар по предприятию и спортивному объекту в Днепре. Есть пострадавшие.