Повреждены дома и авто. Войска РФ обстреляли Харьковскую область, ракета попала по территории объекта критической инфраструктуры 14 августа, 09:28 Последствия вражеского обстрела (Фото:t.me/synegubov)

Ночью, в воскресенье, 14 августа, войска РФ обстреляли Харьковскую область.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

По его словам, около часу ночи войска РФ нанесли удары по Змиевской общине. Пострадали три жителя: мужчина 27 лет и женщины 38 и 74 лет.

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Глава области заявил, что повреждены дома и авто. Одна из ракет попала по территории объекта критической инфраструктуры.

В течение суток оккупанты нанесли удары по Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому районам. Российские войска многократно обстреливали Циркуны – горели дома, гаражи, хозяйственные постройки.

14 августа Генштаб заявил, что российские оккупанты вели безуспешные штурмовые действия на нескольких направлениях на Донбассе и с потерями отступили.

В то же время продолжаются боевые действия в районе населенных пунктов Первомайское (Авдеевское направление), Ивано-Дарьевка (Краматорское направление) и Павловка (Запорожское направление).

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