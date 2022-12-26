«Козлы трусливые!». Российских мобилизованных жестоко избивают за оставленные позиции — видео

26 декабря, 12:26
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Перепуганных мобилизованных избили дубинкой, после чего начали пинать ногами (Фото:Коллаж НВ)

Перепуганных мобилизованных избили дубинкой, после чего начали пинать ногами (Фото:Коллаж НВ)

Военное руководство РФ пытается добиться дисциплины среди своих деморализованных солдат, применяя к ним физическую силу.

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В соцсетях появилось видео, на котором один из офицеров жестоко избивает дубинкой мобилизованных, покинувших свои позиции под предлогом эвакуации раненых.

«Я сегодня из-за вас… Шесть трехсотых, на*уй. Два двухсотых. Вы эту позицию будете забирать, козлы еб*ные. Вы че, пид*ры трусливые… Я вас завалю всех!», — пригрозил он перепуганным захватчикам, после чего уложил их на землю и продолжит пинать их ногами.

Видео дня

https://twitter.com/censor_net/status/1607303956883034113
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Мобилизация Российские военные Война России против Украины

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