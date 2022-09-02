«Будут оружие складывать». Офицеры и контрактники одного из подразделений армии РФ хотят отказаться воевать — перехват ГУР

2 сентября, 10:54
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Офицеры и контрактники одного из подразделений армии страны-агрессора РФ хотят отказаться воевать, это следует из разговора оккупанта, который опубликовало ГУР в Telegram.

«У нас пехота 15 числа офицеры и контрактники собираются идти к Завацкому и оружие складывать там. Будут отказываться дальше воевать после 15-го», — сказал он собеседнице.

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В ответ женщина спросила, что с ними за это будет?

Оккупант ответил, что российским солдатам «ничего не будет».

«Да ничего не будет, если вся пехота так, то мне кажется, забьют х*р все на это», — сказал он.

https://www.youtube.com/watch?v=E2FsdWNlsA8
Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Разведка ГУР Война России против Украины

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