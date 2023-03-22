Войска РФ будут менять направления ракетных ударов — разведка 22 марта, 17:12 Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Войска РФ будут менять основные направления атак ракетами и беспилотниками. По данным разведки, энергетические объекты останутся мишенями, а основными целями могут стать военные объекты, войска, и логистика ВСУ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что благодаря украинским энергетикам, Вооруженным силам и войскам противовоздушной обороны украинская энергосистема выдержала российские массированные атаки.

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«Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок», — допускает Скибицкий.

Представитель ГУР добавил, что оккупанты будут продолжать пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий, и энергетика останется одной из целей врага.

Вместе с тем он не исключает того, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

«Мы анализируем, разведку каких объектов ведет РФ. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объекты, в том числе космическую», — добавил Скибицкий.

Ночью 22 марта российские оккупанты атаковали регионы Украины иранскими беспилотниками Shahed.

В Генштабе сообщили, что украинские защитники уничтожили 16 из 21 запущенного Россией дрона.