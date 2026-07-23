Российские обстрелы в июле нанесли масштабный ущерб украинской издательской отрасли : было уничтожено более 1,5 миллиона экземпляров книг, а также повреждены производственные мощности типографии Конви плюс и издательств Книголав и Mison.publishing. Убытки превышают 130 млн грн.

Об этом сообщила министр культуры Украины Татьяна Бережная в Facebook.

Наибольшие потери понесла типография Конви Плюс. Там полностью уничтожено около 5 тысяч квадратных метров производственных и складских помещений, а еще более 2 тысяч квадратных метров получили значительные повреждения. Также повреждена и уничтожена часть печатного оборудования.

Реклама

В результате атаки сгорели более 600 тысяч готовых книг и учебников различных украинских издательств, а также около 350 тысяч экземпляров, находившихся в производстве. Предварительный ущерб от потери готовой продукции, сырья и изданий оценивается примерно в 110 млн грн.

Атаки на видавництва / Инфографика: NV

Бережная сообщила, что на складе издательства Книголав уничтожено около 200 тысяч книг. Предварительный размер убытков составляет около 20 млн грн.

По данным министра культуры, издательство Mison.publishing, основанное в конце 2025 года, потеряло весь тираж своей первой книги, офисное помещение и специализированное оборудование.

Татьяна Бережная подчеркнула, что восстановление типографий и поддержка издательской отрасли являются вопросом культурной устойчивости и национальной безопасности.

В ходе совещания с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины с участием представителей отрасли были определены возможные механизмы государственной поддержки.

В частности, типографии смогут получить гранты в размере до 16 млн грн на восстановление оборудования, поврежденного или уничтоженного в результате российской агрессии. Кроме того, программа страхования военных рисков предусматривает компенсацию до 30 млн грн за поврежденное имущество.

Кроме того, государство планирует расширить программу еКнига, запустить субсидии для книжных магазинов с компенсацией расходов на аренду помещений и обновить программу пополнения фондов публичных библиотек.

В Минэкономики уже консультируют пострадавшие издательства и типографии по вопросам получения помощи. Цель поддержки — восстановить производство и обеспечить выход новых украинских книг.

Реклама:

В ночь на 19 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого была разрушена одна из трех крупнейших типографий Украины — Конви. В этой типографии печатались преимущественно школьные учебники и детская литература таких издательств, как Ранок, Грамота, Літера ЛТД, Лінгвіст, Книголав, Лабораторія, Артбукс, АССА, Каламар, Атена, Астон, Букшеф, MISON, Вища школа, Медицина, Апріорі и других.

Ежемесячно типография могла выпускать до 800 тысяч книг. В ночь атаки на складах издательства было уничтожено 260 тысяч учебников и еще 150 тысяч заготовок для них; дорогостоящее оборудование сгорело или было залито водой.