Россияне обстреляли населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях: есть погибший и раненые 7 апреля, 16:48 В Херсонской области под российский обстрел попала бригада «скорой» (Фото:Херсонская ОВА)

Российские войска в пятницу, 7 апреля, в очередной раз обстреляли прифронтовые населенные пункты в Харьковской и Херсонской областях. В результате российских обстрелов есть погибшие и раненные мирные жители.

Так, сегодня около 14:30 россияне обстреляли село Борисовка Харьковского района, в результате чего погиб 39-летний гражданский мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Видео дня

В Херсонской области тем временем враг из артиллерии обстрелял город Берислав: под обстрел попала бригада скорой помощи.

Как сообщили в ОВА, автомобиль «скорой» задели обломки российских снарядов — двое фельдшеров получили ранения. Медики как раз направлялись к женщине, которая была ранена в собственном доме.