Александр Гольц
За Кремлем не заржавело
Богдан Данилишин
Когда побочный эффект – спад экономики
Сергей Фурса
Зеленский – не Трамп
Дмитрий Кулеба
За гибель социализма

Российские морские пехотинцы проводят учения в оккупированном Крыму

Сегодня, 14:45
416
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Иллюстративное фото

На полигонах оккупированного Крыма подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ проводят учения с боевой стрельбой.

К учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба российского флота.

Также сообщается, что наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировки огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики - приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыму, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает рост российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

Теги:   Военные учения Россия Крым

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Сегодня, 08:23

article_img
Выборы-2019: ЦИК завершила принимать документы для регистрации кандидатов
Геополитика

Сегодня, 01:59

article_img
В МИД Венесуэлы отреагировали на слова Трампа о возможном военном вмешательстве
Геополитика

Сегодня, 13:02

article_img
Германия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Выбор редакции

LIFE

Вчера, 21:25

article_img
Классическая Англия. Что украинцу стоит увидеть в Лондоне
LIFE

Сегодня, 08:05

article_img
Инновации и элегантность. Пять лучших суперяхт мира
События

Сегодня, 15:22

article_img
STOP_SEXтинг. Как присоединиться к акции защиты детей от сексуальных рисков в интернете

ТОП 3

События

Вчера, 15:44

article_img
Как прошла церемония интронизации Епифания: фото
15366
События

Сегодня, 11:16

article_img
Россия не решится пробивать сухопутный коридор в Крым, у нее другие цели - Stratfor
11233
События

Вчера, 03:39

article_img
Пропавший на Донбассе разведчик 79-й десантно-штурмовой бригады попал в плен боевиков - видео
4429