Российские морские пехотинцы проводят учения в оккупированном Крыму Сегодня, 14:45 416 Цей матеріал також доступний українською EPA Иллюстративное фото EPA

На полигонах оккупированного Крыма подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ проводят учения с боевой стрельбой.

К учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники, сообщает пресс-служба российского флота.



Также сообщается, что наводчики бронетранспортеров отрабатывают разведку целей, корректировки огня из пушки и пулемета, в движении и на месте, а водители-механики - приемы вождения и преодоления различных препятствий при движении по пересеченной местности.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН, принятая 17 декабря 2018 года в связи с милитаризацией Крыму, Черного и Азовского морей, призывает Россию вывести свои войска с территории полуострова и осуждает рост российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.