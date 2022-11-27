Бои в Донецкой области. Российские морпехи несут тяжелые потери в районе Угледара — разведка Британии 27 ноября, 10:19 Украинские военные ведут огонь из миномета в Донецкой области, 20 ноября 2022 года (Фото:Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Independent Kholodnyi Yar Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed)

Российская морская пехота понесла значительные потери в районе Павловки и Угледара Донецкой области. В течение последних двух недель на этом направлении шли интенсивные боевые действия.

Об этом говорится в отчете разведки Великобритании за 27 ноября.

Там рассказали, что небольшая территория «переходила из рук в руки», а Украина и Россия сосредоточили там значительные силы. Британцы прогнозируют, что ожесточенные бои будут продолжаться.

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«Россия, вероятно, оценивает свой потенциал как отправную точку для будущего большого наступления на север с целью захвата остальной территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины», — говорится в отчете.



В то же время, по мнению разведчиков, россиянам вряд ли удастся сконцентрировать достаточное количество качественных сил для достижения оперативного прорыва.

