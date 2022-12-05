«Реально зомби». Глава украинского батальона тюркоязычных народов рассказал о мобилизованных россиянах 5 декабря, 14:02 Российские военные на левом берегу Днепра в Запорожской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава первого в Украине батальона тюркоязычных народов Туран Алмаз Кудабек в интервью Радио НВ рассказал о мобилизованных россиянах, с которыми сталкивался на поле боя.

«Российские оккупанты, знаете, реально зомби. Я вижу только со стороны России «зомбиков», которые умирают, но все равно идут вперед», — сказал Кудабек в эфире Радио НВ.

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Он подчеркнул, что россияне не обеспечены и не мотивированы ничем — "как бомжата туда-сюда бегают, не научились даже стрелять нормально".

По словам главы украинского батальона тюркоязычных народов, среди россиян есть и опытные воины, «но на стороне Украины огромная мотивация».

В ноябре аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов прогнозировал в эфире Радио НВ, что следующая волна мобилизованных в России будет подготовлена хуже предыдущей.

27 ноября в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщили, что Россия готовится к новой волне мобилизации, которая начнется 10 декабря.