Российские самолеты МиГ-31К могут вскоре вернуться в Беларусь — Игнат

7 апреля, 11:00
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Ранее российские МиГ-31К покинули территорию Беларуси (Фото:Tom_1982/Flickr)

Ранее российские МиГ-31К покинули территорию Беларуси (Фото:Tom_1982/Flickr)

Российские истребители МиГ-31К, которые накануне вылетели из Беларуси в РФ могут вскоре вернуться на белорусскую территорию.

Об этом в эфире телеканала Киев заявил пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат.

«МиГ-31К как улетели, так и прилетят. У них есть какие-то планы. Такое уже было. У них были как тренировочные полеты, это 20 минут была тревога. Так же были перелеты из Беларуси на российские аэродромы. У них была какая-то цель, возможно технические вопросы. Они же прилетели в Беларусь со своих базовых аэродромов. Возможно есть какие-то эксплуатационные моменты. Думаю не стоит ожидать, что их в Беларуси больше не будет», — сказал он.

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6 апреля мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что три российских истребителя МиГ-31К покидают территорию Беларуси.

МиГ-31К являются потенциальными носителями гиперзвуковых ракет Кинжал.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беларусь Истребители МиГ Миг-31 Воздушные силы Война России против Украины

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