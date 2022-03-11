Еще в январе знали о планах атаковать Украину. Пленный российский летчик рассказал о преступных приказах начальства 11 марта, 16:00 Цей матеріал також доступний українською Максим Криштоп (Фото:кадр видео Интерфакс-Украина / YouTube)

Пленный российский летчик, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Криштоп Максим Сергеевич на пресс-конференции в Киеве рассказал о преступных приказах начальства.

Прямая речь оккупанта:

В январе 2022 года командиром полка полковником Лобода Алексеем Геннадиевичем до нас была доведена информация о будущем участии в боевых действиях на территории Украины. После этого на территорию части нашего аэродрома начался подвоз боеприпасов — авиационных средств поражения. Параллельно с этим мы начали тренировки по полетам на предельно малых высотах, по преодолению ПВО, тактическим пускам ракет воздух — РЛС.

Официально это проводилось как подготовка к участию в совместных белорусско-российских учениях Союзная решимость — 2022. После его завершения, в котором мы не приняли участи, мы продолжали подготовку и тренировки к боевым действиям.

Боевое распоряжение о нанесении ударов по территории Украины пришло в часть 23 февраля с 18 до 23:00.

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Далее командиром полка был отдан приказ о нанесении ударов по территории Украины, начиная с 24 февраля.

Первый свой боевой полет я выполнил 24 февраля 2022 года по поражению живой силы противника южнее населенного пункта Балаклея. Бомбометание выполнял фугасными авиационными бомбами общей массой 3 тонны. Цель была поражена.

Второй боевой полет выполнял 3 марта 2022 года. Боевая зарядка была аналогичной — 3 тонны фугасных бомб. Целью была колонна бронетехники противника в районе населенного пункта Изюм. Аналогично цель была поражена.

Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа, дачи координат в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После бомбометания был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Осознаю и признаю чудовищность преступлений, совершенных мною. Хочу попросить прощения у всего украинского народа за ту беду, что мы им принесли.

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