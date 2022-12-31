В ВМС рассказали, сколько Калибров Россия вывела в Черное и Азовское море 31 декабря 31 декабря, 12:34 Корабль с Калибрами (Фото:facebook.com/okPivden/)

По состоянию на субботу, 31 декабря, в Черном море на боевом дежурстве находятся пять вражеских кораблей. В общей сложности Россия держит наготове боевые корабли в трех морях.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины в Telegram.

Как отмечается, в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль. А в Средиземном море — девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет Калибр, общий залп — 72 ракеты.

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По данным украинских ВМС, за прошедшие сутки в интересах РФ проход по оккупированному Керчь-Еникальскому проливу совершили в сторону Азовского моря 11 судов, из них одно следовало из пролива Босфор, а в сторону Черного моря — 23 судна, из них семь судов продолжили движение в направлении Босфора.

«РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря», — говорится в сообщении.

30 декабря на боевое дежурство в Черное море Россия вывела десять своих кораблей, в том числе один из ракет Калибр.