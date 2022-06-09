Черное море: российские корабли несут 28 крылатых ракет, есть угроза проникновения ДРГ через Дунай 9 июня, 19:19 Цей матеріал також доступний українською Знак, предупреждающий о минах, на закрытом пляже в Одессе, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Угроза российских ракетных ударов по территории Украины с моря остается, не исключена возможность высадки морского десанта.

Об этом сказано в сводке Оперативного командования Юг по состоянию на 12:00 четверга, 9 июня, в Facebook.



По данным ОК Юг, сейчас в Черном море находятся одна российская подлодка и три надводных корабля, оборудованные 28 крылатыми ракетами. На боевом дежурстве находятся четыре вражеских больших десантных корабля.

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«Несмотря на отсутствие в Одесской области открытых боевых действий, Силы обороны проводят контрдиверсионные и другие меры противодействия, а также меры боевой подготовки», — сказано в сообщении.



Ранее, 9 мая, спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что в Одесской области есть угроза проникновения вражеских ДРГ из Черного моря через Дунай на малых катерах.

«Есть риск того, что враг и дальше будет пытаться искать щели в нашей обороне. Одним из таких элементов, возможно, станет попытка проникнуть с помощью ДРГ на малых катерах через Дунай… Такая попытка была еще в марте, тогда оккупанты наткнулись на огневое поражение наших защитников… враг отступил», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона вечером 9 июня.

По словам Братчука, за последние сутки угроза российских ракетных ударов по Одесской и Николаевской областям из акватории Черного моря возросла.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на береговой линии Черного моря разместили американские противокорабельные ракеты Harpoon.

На российские Рапторы охотятся наши протикорабельные ракеты и вертолеты – Максим Паламарчук https://www.youtube.com/embed/7vljdutNv-A

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