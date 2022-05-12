Корабли РФ держат в полной готовности не менее 50 ракет для нанесения удара — ОК Юг 12 мая, 06:19 Цей матеріал також доступний українською Российский военный корабль (иллюстративный фото) (Фото:Минобороны РФ)

Не менее полусотни российских ракет морского базирования находятся в постоянной готовности к нанесению ракетного удара. Корабельная группировка врага имеет переменный состав.

Война России против Украины — главные события 11 мая

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Там подтвердили, что 11 мая оккупанты снова совершили ракетную атаку на Одесскую область, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

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В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает вести боевые действия на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться украинские подразделения ему не разрешают.

Благодаря эффективному применению ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 оккупанта, поражены два танка и две БМП, а также ликвидирован вражеский состав боеприпасов в Херсонской области.

9 мая в Минобороны Украины заявили, что Россия вдвое увеличила количество носителей крылатых ракет в Черном море. Сейчас там находятся семь носителей КРМБ типа Калибр, в то время как на прошлой неделе их было три.

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