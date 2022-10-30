«Тепловизоры домой отправляют». Российские командиры жалуются на массовые кражи солдатами — перехват

30 октября, 10:26
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Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские командиры жалуются на массовые кражи военного имущества оккупантами. Солдаты РФ воруют тепловизоры и отправляют их домой.

Об этом сообщает ГУР в Telegram.

В очередном перехваченном разговоре командир российского батальона в Херсонской области посоветовал брать с собой на фронт тепловизор, но ни в коем случае не давать его солдатам. По его словам, они часто воруют военное имущество.

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«Здесь в основном смутные времена по ночам происходят. По темному движение... И никогда не давай его (тепловизор, - ред.) солдату. Лучше сам в бой. Потому что, бл**ь, все они только прой****т, домой отправляют... Сколько "тепляков" пошли налево», — сказал оккупант.

Захватчик добавляет, что теперь он отказывается от новых тепловизоров, а солдатам советует "слушать".

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Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Российский солдат ГУР Война России против Украины

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