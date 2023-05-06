Командиры называют «пушечным мясом». В Генштабе рассказали о моральном состоянии оккупантов

6 мая, 23:40
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Российские командиры называют подчиненных «пушечным мясом» (Фото:ГУР МО)

Российские командиры называют подчиненных «пушечным мясом» (Фото:ГУР МО)

Украинский Генштаб сообщает, что все чаще поступает информация о низком уровне морально-психологического состояния личного состава противника.

В свежей сводке Генштаба рассказали, что в одном из подразделений российских оккупационных войск, находящемся в поселке Мулино Нижегородской области, командиры открыто называют подчиненных «пушечным мясом».

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Кроме того, военнослужащие жалуются на неудовлетворительное медицинское обеспечение, а также на обеспечение средствами индивидуальной защиты и экипировкой.

Также Генштабу известно, что около 50% личного состава врага не имеют возможности оформить платежные карты и опасаются, что в случае их гибели, их средства не достанутся семьям.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Россияне Российские военные Российская армия Война России против Украины Генштаб ВСУ

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