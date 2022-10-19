«Делают бизнес». Российские командиры предлагают оккупантам откупиться от первой линии фронта — СтратКом ВСУ 19 октября, 10:09 Российские командиры предлагают своим военным откупиться от первой линии фронта (Фото:Генштаб)

Российские командиры делают бизнес на так называемой «спецоперации», предлагая оккупантам откупиться от первой линии фронта в Украине.

Об этом сообщает управление Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

«Если военнослужащий не хочет находиться на первой полосы фронта, он обязан заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и каждый час пребывания в окопе может стать последним», — говорится в сообщении.

Видео дня

Например, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят пять тысяч рублей в сутки, отмечает СтратКом.

