«Делают бизнес». Российские командиры предлагают оккупантам откупиться от первой линии фронта — СтратКом ВСУ

19 октября, 10:09
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Российские командиры предлагают своим военным откупиться от первой линии фронта (Фото:Генштаб)

Российские командиры предлагают своим военным откупиться от первой линии фронта (Фото:Генштаб)

Российские командиры делают бизнес на так называемой «спецоперации», предлагая оккупантам откупиться от первой линии фронта в Украине.

Об этом сообщает управление Стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

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«Если военнослужащий не хочет находиться на первой полосы фронта, он обязан заплатить и его отвезут в тыл. Наиболее распространен такой военный бизнес на горячих участках фронта, где подразделения российской армии несут потери и каждый час пребывания в окопе может стать последним», — говорится в сообщении.

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Например, в районе Бахмута за такую услугу российские офицеры просят пять тысяч рублей в сутки, отмечает СтратКом.

https://www.youtube.com/watch?v=HqxfxIGgvJI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Армия России Фронт Война России против Украины

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