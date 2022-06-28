Российские спецслужбы пытались взломать каналы украинского телемарафона — СБУ 28 июня, 16:08 Российские хакеры пытались взломать телемарафон перед Днем Конституции (Фото:News Mag / Flickr)

Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне, СБУ им помешала.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 28 июня, в Facebook.



Спикер спецслужбы Артем Дехтяренко рассказал, что киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки вражеских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов. Накануне Дня Конституции враг хотел использовать телемарафон для своих деструктивных информационных операций.

Видео дня

По информации СБУ, российские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку трансляции, ленте новостей прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых они работают с контентом.

«Благодаря своевременному обнаружению и мерам, которые приняла СБУ, сейчас такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Но подобные попытки могут повторяться — кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны», — подчеркнули в СБУ.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.