Российские спецслужбы пытались взломать каналы украинского телемарафона — СБУ
Российские хакеры пытались взломать телемарафон перед Днем Конституции (Фото:News Mag / Flickr)
Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне, СБУ им помешала.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 28 июня, в Facebook.
Спикер спецслужбы Артем Дехтяренко рассказал, что киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки вражеских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов. Накануне Дня Конституции враг хотел использовать телемарафон для своих деструктивных информационных операций.
По информации СБУ, российские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку трансляции, ленте новостей прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых они работают с контентом.
«Благодаря своевременному обнаружению и мерам, которые приняла СБУ, сейчас такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Но подобные попытки могут повторяться — кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны», — подчеркнули в СБУ.
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