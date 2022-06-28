Российские спецслужбы пытались взломать каналы украинского телемарафона — СБУ

28 июня, 16:08
Российские хакеры пытались взломать телемарафон перед Днем Конституции (Фото:News Mag / Flickr)

Российские хакеры пытались взломать телемарафон перед Днем Конституции (Фото:News Mag / Flickr)

Российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне, СБУ им помешала.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 28 июня, в Facebook.

Спикер спецслужбы Артем Дехтяренко рассказал, что киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки вражеских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов. Накануне Дня Конституции враг хотел использовать телемарафон для своих деструктивных информационных операций.

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По информации СБУ, российские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку трансляции, ленте новостей прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых они работают с контентом.

«Благодаря своевременному обнаружению и мерам, которые приняла СБУ, сейчас такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Но подобные попытки могут повторяться — кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны», — подчеркнули в СБУ.

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https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/559530345552209
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Хакеры Служба безопасности Украины (СБУ) День Конституции Украинские телеканалы Кибератаки Кибервойна Российские хакеры Телевидение Война России против Украины

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