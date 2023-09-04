РФ запустила хакерскую программу для сбора данных со взломанных Android-устройств украинских военных — британская разведка

4 сентября, 09:58
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В британской разведке предупредили о хакерских атаках на мобильные телефоны украинских военных (Фото:АрміяInform)

В британской разведке предупредили о хакерских атаках на мобильные телефоны украинских военных (Фото:АрміяInform)

Национальный центр кибербезопасности Британии (NCSC) совместно с международными партнерами опубликовал отчет о вредоносной хакерской программе РФ, направленной на мобильные устройства с ОС Android, которые используют украинские военные.

Об этом говорится в сводке разведке Минобороны Великобритании.

По данным британского ведомства, вредоносная программа, получившая название Infamous Chisel, использовалась российской хакерской группой Sandworm, которую связывают с ГРУ.

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«Infamous Chisel обеспечивает постоянный доступ, сбор и утечку данных со взломанных Android-устройств. В том числе и в приложениях, используемых украинскими военными. С большой долей вероятности Infamous Chisel использовался с целью кражи секретной военной информации», — отметили там.

В британской разведке подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Россия продолжает использовать кибервозможности для поддержки вторжения в Украину.

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Ранее в альянсе Пять глаз, куда входят разведывательные органы США, Канады, Великобритании, Новой Зеландии и Австралии, предупредили об атаках, направленных на планшеты Android, используемые украинскими военными для планирования и выполнения боевых задач.

Особенностью этих попыток взлома является использование вредоносного кода, разработанного российскими хакерами, для кражи данных, отправляемых с мобильных устройств солдат в спутниковую систему Starlink.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Android OS Украинские военные Кибератаки Российские хакеры Война России против Украины

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