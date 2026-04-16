В Центре противодействия дезинформации объяснили, для чего россияне сбросили пропагандистские листовки с БПЛА в Сумах

Россияне сбросили с дрона пропагандистские листовки в Сумах. В Центре противодействия дезинформации заявили, что они не имеют никакого влияния, и скорее являются «тупой шуткой».

«Пропагандистские российские листовки, которые с БПЛА сбросили в Сумах — это чистый отмыв денег подразделениями ипсо рф. Никакого влияния не имеют, воспринимаются скорее как тупая шутка, но на полиграфии кто-то из россиян таки заработал», — написал в четверг, 16 апреля, руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Реклама

Он также опубликовал в своем Telegram-канале одну из листовок, которую сбросили россияне. На ней изображен президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Над изображением размещена надпись на русском языке «Помощь Украине осталась в прошлом!».

2 апреля в Черниговской и Сумской областях зафиксировали случаи распространения россиянами сфальсифицированных купюр с помощью сбросов с БПЛА.

Оккупанты сбрасывают листовки в виде 100-гривневых купюр с QR-кодами, ведущими на вражеские ресурсы. Россияне предлагают «новости и настоящие деньги».

Подобные листовки, оформленные под 100-гривневые купюры, находили в Чернигове в сентябре 2025 года. Тогда россияне использовали их, чтобы призвать людей передавать координаты, помогать корректировать удары по позициям Вооруженных сил Украины и якобы получать за это вознаграждение.