Россия снова разгоняет фейк о «мобилизационном плакате» с символикой дивизии Галичина — Центр противодействия дезинформации
Россия разгоняет фейк о банере дивизии Галичина (Фото: via Детектор медиа)
Российская пропаганда распространяет фейк о якобы «бандеровском» мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.
В Центре объяснили, что россияне распространяют старый фейк о якобы «мобилизационном плакате» в Украине с символикой СС Галичина и упоминанием о Степане Бандере.
Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в 2024 году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет, добавили в ЦПД.
В сообщении также говорится, что этот фейк является типичным элементом информационной войны, которую ведет Россия для дискредитации Украины.
Через спекуляции на исторических темах и символах РФ пытается демонизировать украинское общество, распространяя ложные представления о его природе и мотивах.
Цель таких дезинформационных вбросов — оправдать агрессию России против Украины, прикрываясь псевдоисторическими «аргументами».
Ранее аналогичные фейки неоднократно разоблачали, а ЦПД призывает пользоваться только проверенными источниками информации.