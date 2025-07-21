Российская пропаганда распространяет фейк о якобы «бандеровском» мобилизационном плакате в Украине . В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.

В Центре объяснили, что россияне распространяют старый фейк о якобы «мобилизационном плакате» в Украине с символикой СС Галичина и упоминанием о Степане Бандере.

Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в 2024 году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет, добавили в ЦПД.

В сообщении также говорится, что этот фейк является типичным элементом информационной войны, которую ведет Россия для дискредитации Украины.

Через спекуляции на исторических темах и символах РФ пытается демонизировать украинское общество, распространяя ложные представления о его природе и мотивах.

Цель таких дезинформационных вбросов — оправдать агрессию России против Украины, прикрываясь псевдоисторическими «аргументами».

Ранее аналогичные фейки неоднократно разоблачали, а ЦПД призывает пользоваться только проверенными источниками информации.