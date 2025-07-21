Россия снова разгоняет фейк о «мобилизационном плакате» с символикой дивизии Галичина — Центр противодействия дезинформации

21 июля, 07:53
Поделиться:
Россия разгоняет фейк о банере дивизии Галичина (Фото: via Детектор медиа)

Россия разгоняет фейк о банере дивизии Галичина (Фото: via Детектор медиа)

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы «бандеровском» мобилизационном плакате в Украине. В Центре противодействия дезинформации опровергли эти манипуляции.

В Центре объяснили, что россияне распространяют старый фейк о якобы «мобилизационном плакате» в Украине с символикой СС Галичина и упоминанием о Степане Бандере.

Реклама

Речь идет о фото, которое активно обсуждали еще в 2024 году, однако никакого отношения к официальным структурам или мобилизационным кампаниям этот плакат не имеет, добавили в ЦПД.

Читайте также:
Россия объявила в международный розыск 99-летнего ветерана дивизии Галичина Ярослава Гунько

В сообщении также говорится, что этот фейк является типичным элементом информационной войны, которую ведет Россия для дискредитации Украины.

Через спекуляции на исторических темах и символах РФ пытается демонизировать украинское общество, распространяя ложные представления о его природе и мотивах.

Цель таких дезинформационных вбросов — оправдать агрессию России против Украины, прикрываясь псевдоисторическими «аргументами».

Ранее аналогичные фейки неоднократно разоблачали, а ЦПД призывает пользоваться только проверенными источниками информации.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   СС Галичина Война России против Украины Российская пропаганда Фейк Борьба с фейками

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies