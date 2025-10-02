В Польше опровергли сообщения украинских СМИ о поднятии авиации

Работа истребителя F-16 на одном из направлений фронта (Фото: Frontliner / Facebook)

Представители Вооруженных сил Польши заявили, что информация о якобы активности польских ВВС в ответ на запуск российских беспилотников не соответствует действительности.

Об этом в среду, 1 октября, сказал представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, пишет Polsat News.

Около 18:30 в ряде украинских медиа появились сообщения, что Варшава подняла в воздух шесть F-16 якобы для перехвата двух разведывательных дронов, которые могли залететь с территории Украины.

Эти заявления появились на фоне очередной атаки РФ дронами и объявления воздушной тревоги в ряде приграничных областей Украины.

В комментарии Polsat News Горышевский отметил, что «никакой активности польской авиации нет».

«Прошу считать эту информацию дезинформацией. Если истребители будут подняты, мы официально сообщим об этом», — сказал он.

Инфографика: NV

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный дозорный в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.

30 сентября Минобороны Нидерландов сообщило, что начиная с декабря разместит в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства.