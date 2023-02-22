В Харьковской области заметили российские ДРГ, одну вытеснили в Россию — Генштаб 22 февраля, 19:04 Украинские военные на учениях в Великобритании (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Защитники Украины обнаружили две диверсионно-разведывательных группы российских оккупантов в Двуречанском районе Харьковской области. Об этом сказано в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 среды, 22 февраля.

В Facebook Генштаба сообщается, что в районе Бологовки обнаружили вражескую ДРГ и вытеснили ее на территорию страны-агрессора «огневым воздействием» Сил обороны Украины.

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Также ДРГ оккупантов пыталась проникнуть на украинскую территорию в районе Фиголевки.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона 22 февраля сообщил, что временно захваченными остаются 29 населенных пунктов области, с ним нет связи и сообщения. По данным властей, людей там осталось мало, но они есть.