В Харьковской области заметили российские ДРГ, одну вытеснили в Россию — Генштаб

22 февраля, 19:04
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Украинские военные на учениях в Великобритании (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Украинские военные на учениях в Великобритании (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Защитники Украины обнаружили две диверсионно-разведывательных группы российских оккупантов в Двуречанском районе Харьковской области. Об этом сказано в сводке Генштаба по состоянию на 18:00 среды, 22 февраля.

В Facebook Генштаба сообщается, что в районе Бологовки обнаружили вражескую ДРГ и вытеснили ее на территорию страны-агрессора «огневым воздействием» Сил обороны Украины.

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Также ДРГ оккупантов пыталась проникнуть на украинскую территорию в районе Фиголевки.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона 22 февраля сообщил, что временно захваченными остаются 29 населенных пунктов области, с ним нет связи и сообщения. По данным властей, людей там осталось мало, но они есть.

https://www.youtube.com/embed/nggQK6f2qVA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Генеральный штаб Диверсионные группы Диверсант Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ Генштаб ВСУ

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