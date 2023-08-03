В июле российские ДРГ четыре раза пытали прорвать границу на севере Украины — Наев

3 августа, 09:21
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Украинские военные пресекли все попытки российских диверсантов прорвать границу в Черниговской и Сумской областях (Фото:Сергей Наев/Telegram)

Украинские военные пресекли все попытки российских диверсантов прорвать границу в Черниговской и Сумской областях (Фото:Сергей Наев/Telegram)

В июле текущего года украинские военные предотвратили четыре попытки российских ДРГ прорвать границу в Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram.

По его словам, все случаи были зафиксированы в темное время суток. Украинские пограничники на наблюдательных постах своевременно заметили диверсантов и открыли огонь на поражение.

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Российским ДРГ также активно противодействовали подразделения Сил территориальной обороны, Сил спецопераций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций Альфа.

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Наев также подчеркнул, что на севере Украины продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, а возможные пути пересечения границы оборудуют противопехотными минами.

27 июля отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области. Основной задачей ДРГ было выявление расположения Сил обороны Украины и минирование местности.

В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Черниговская область Сумская область Сергей Наев Война России против Украины Русские диверсанты ДРГ

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