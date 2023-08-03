В июле российские ДРГ четыре раза пытали прорвать границу на севере Украины — Наев
Украинские военные пресекли все попытки российских диверсантов прорвать границу в Черниговской и Сумской областях (Фото:Сергей Наев/Telegram)
В июле текущего года украинские военные предотвратили четыре попытки российских ДРГ прорвать границу в Черниговской и Сумской областях.
Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев в своем Telegram.
По его словам, все случаи были зафиксированы в темное время суток. Украинские пограничники на наблюдательных постах своевременно заметили диверсантов и открыли огонь на поражение.
Российским ДРГ также активно противодействовали подразделения Сил территориальной обороны, Сил спецопераций, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцы Центра специальных операций Альфа.
Наев также подчеркнул, что на севере Украины продолжаются работы по усовершенствованию системы видеонаблюдения, а возможные пути пересечения границы оборудуют противопехотными минами.
27 июля отбили очередную попытку российской диверсионно-разведывательной группы зайти на территорию Сумской области. Основной задачей ДРГ было выявление расположения Сил обороны Украины и минирование местности.
В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.