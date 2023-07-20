В Госпогранслужбе рассказали о ситуации с российскими ДРГ на Сумском и Харьковском направлениях 20 июля, 11:43 Пограничники охраняют границу Украины от российских диверсантов (Фото:ГПСУ/Facebook)

Войска РФ пытаются использовать ДРГ на Сумском и Харьковском направлениях в районе границы, но Силы обороны не позволяют врагу продвигаться вглубь территории.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире национального телемарафона.

«За последнее время враг также пытается использовать и диверсионно-разведывательные группы, в частности на Сумском, Харьковском направлениях. К счастью, Силы обороны, все усиливающие это направление и подразделения ГПСУ, вовремя обнаруживают такие группы и им не позволяют заходить вглубь территории Украины», — пояснил он.

Видео дня

Демченко добавил, что действия российских диверсантов приводят к гибели мирных людей, они расстреливают машины с гражданскими.

Несколько дней назад командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что во всей Северной операционной зоне самыми горячими остаются Черниговское и Сумское направления.

Там были замечены попытки России применять диверсионно-разведывательные группы.

Перед этим он сообщил, что ВСУ продолжают усиливать оборонительные мероприятия на границе с Россией, создавая «непроходимую зону». За последние десять дней были выкопаны тысячи траншей и рвов.