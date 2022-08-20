Российские «добровольцы» не понимают своих шансов на возвращение из Украины живыми — Загороднюк 20 августа, 19:13 Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Глава правления Центра оборонных стратегий и бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью Радио НВ рассказал о том, как России удается набирать добровольцев для отправки на войну.

«Кто работал с вооруженными силами в постсоветский период, очень хорошо знают, как проводятся мероприятия по мобилизации — спускаются планы на регионы. [У нас] многие из этих вещей существуют до сих пор, но мы уже сильно продвинулись вперед. В России оно ничем не отличается: им спускают планы по найму этих добровольцев», — сказал Загороднюк.

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По словам главы правления Центра оборонных стратегий, россиянам рассказывают, как они «нормально» повоюют, заработают денег и вернутся домой.

«Из некоторых регионов есть люди, которые записываются просто, чтобы нормально заработать денег и все. Они не понимают, куда едут, не понимают шансов на свое возвращение живыми, невредимыми. Но у них также нет другой мотивации — просто люди едут на заработки», — отметил он.

В то же время, по словам экс-министра, в регионах, где общество более-менее связано между собой и распространяет информацию о том, как воюют в Украине и каковы у добровольцев шансы на выживание, количество желающих намного меньшее.

«Они изобретают разные варианты, каким образом их затянуть. Это зависит от того, насколько им удается обмануть людей, чтобы они пошли. Главная задача рекрутера — выполнить план, все очень просто», — подчеркнул Загороднюк.

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