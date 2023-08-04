Попытка прорыва границы Украины: в ВСУ рассказали детали боя с российскими диверсантами в Черниговской области 4 августа, 13:58 Украинским пограничникам удалось остановить российскую ДРГ (Фото:Командование Объединенных сил ВСУ/Facebook)

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал детали боя украинских военнослужащих во время попытки прорыва границы российскими диверсантами в Черниговской области 1 августа.

Сообщается, что российскую ДРГ остановили опытные пограничники, которые имеют боевой опыт с 2014 года.

В ВСУ рассказали, что 1 августа российские диверсанты резко начали обстреливать пограничную полосу из автоматических гранатометов. Старший наряда разгадал замысел россиян и приказал своим подчиненным скрыто занять позиции на местности, не прекращая наблюдения.

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«Россияне решили, что после такого плотного обстрела в полосе никого не осталось и двинулись на прорыв границы. Враг действовал грамотно и организованно, двигаясь „двойками“ на расстоянии друг от друга. Но их замысел был прерван огнем украинских пограничников», — отметили там.

Один из пограничников первым обнаружил врага и подпустил первую пару диверсантов на считанные десятки метров, открыл огонь по передовой группе. Остальных диверсантов накрыли огнем его коллеги.

«Бой длился недолго. Подвергшись неожиданному сопротивлению, россияне сбились в кучу и под прикрытием АГС-ов быстро начали отступать в обратном направлении», — резюмировали в силовом ведомстве.

В ночь на 1 августа группа российских диверсантов пыталась прорвать украинскую границу на участке в Черниговской области.

Всего за июль в Черниговской и Сумской областях было четыре таких попытки.



