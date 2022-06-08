Российские десантники отказываются воевать в Украине — Генштаб 8 июня, 08:00 Цей матеріал також доступний українською Российские десантники отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

В Генштабе ВСУ отметили, что личный состав российских оккупантов деморализован.

В утренней сводке говорится, что российские военные подразделений из состава 106-й и 76-й воздушно-десантных дивизий отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях.

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По имеющейся информации, их отправляют из Луганской области в Россию.

Накануне СБУ опубликовала перехват телефонного разговора, в ходе которого оккупанты жалуются, что до сих пор воюют в утепленной военной форме.

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