После грандиозных потерь. Российские десантники отказываются ехать воевать в Украину — ГУР
Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины в командовании воздушно-десантных войск РФ принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.
Об этом сообщает ГУР МО.
Отмечено, что после грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность.
Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы.
«Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания», — говорится в сообщении.
По данным разведки, сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.
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