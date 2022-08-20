После грандиозных потерь. Российские десантники отказываются ехать воевать в Украину — ГУР 20 августа, 21:20 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из-за массового отказа офицеров-десантников участвовать в боевых действиях на территории Украины в командовании воздушно-десантных войск РФ принято решение назначать на офицерские должности контрактников без офицерских званий и опыта участия в боевых действиях.



Об этом сообщает ГУР МО.

Отмечено, что после грандиозных потерь, понесенных российскими десантниками в результате боевых столкновений с защитниками Украины, командование воздушно-десантных войск хотя бы частично пытается восстановить их морально-психологическое состояние и боеспособность.

Видео дня

Основное внимание уделяется подразделениям, где было уничтожено более 60 процентов личного состава и частям, где личный состав деморализован и отказывается от дальнейшего прохождения службы.

«Наибольшей проблемой для оккупантов является массовый отказ от участия в войне командного состава подразделений ВДВ. На должности от командира взвода до командира батальона, с последующим выездом в Украину, отказываются идти даже контрактники, которым срочно были присвоены офицерские звания», — говорится в сообщении.



По данным разведки, сейчас в командовании ВДВ работает комиссия генерального штаба страны-оккупанта. Ее члены получили указание провести расследование по каждому факту отказа и уговаривать командиров вернуться в свои подразделения, обещая им социальные льготы и правительственные награды.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.