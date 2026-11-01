Россияне атакуют Киевскую область вторые сутки подряд, под ударом жилые дома и энергетика
Последствия вражеских атак зафиксированы в шести районах Киевской области (иллюстративное фото) (Фото: ГСЧС Киевской области / Telegram)
Военные российской оккупационной армии атакуют Киевскую область беспилотниками вторые сутки подряд — в Обуховском районе травмирована женщина.
Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщила Киевская областная военная администрация (КОВА).
Там подчеркнули, что под вражеским ударом оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. В общей сложности последствия атак зафиксированы в шести районах области.
«В Обуховском районе травмирована женщина. С ссадиной в области правой лопатки и острой реакцией на стресс она была госпитализирована в местную больницу. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В Бориспольском районе области повреждены четыре частных дома. В Обуховском районе в результате вражеской атаки повреждены торговый объект, объект энергетической инфраструктуры и транспорт.
Также враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Броварском и Бучанском районах. В Фастовском и Белоцерковском районах повреждены частные домовладения.
В Киевской областной военной администрации призвали жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.
По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) противник атаковал Украину 433 ударными БПЛА типа Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30 силами противовоздушной обороны сбит или подавлен 371 БПЛА.
«Более 40 ударных беспилотников все еще в воздухе, боевая работа продолжается!» — предупреждали в ВС ВСУ.
Также сообщалось о попаданиях на 16 локациях и падении сбитых объектов (обломков) на 14 локациях.