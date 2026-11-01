Россияне атакуют Киевскую область вторые сутки подряд, под ударом жилые дома и энергетика

Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщила Киевская областная военная администрация (КОВА).

Там подчеркнули, что под вражеским ударом оказались жилые дома, гражданские объекты и энергетическая инфраструктура. В общей сложности последствия атак зафиксированы в шести районах области.

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«В Обуховском районе травмирована женщина. С ссадиной в области правой лопатки и острой реакцией на стресс она была госпитализирована в местную больницу. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В Бориспольском районе области повреждены четыре частных дома. В Обуховском районе в результате вражеской атаки повреждены торговый объект, объект энергетической инфраструктуры и транспорт.

Также враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Броварском и Бучанском районах. В Фастовском и Белоцерковском районах повреждены частные домовладения.

В Киевской областной военной администрации призвали жителей Киевщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах до отбоя.

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По данным Воздушных сил ВС Украины, в ночь на 1 ноября (с 18:00 31 октября) противник атаковал Украину 433 ударными БПЛА типа Shahed (64 из них — реактивные) и Гербера, а также дронами-имитаторами типа Пародия.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 силами противовоздушной обороны сбит или подавлен 371 БПЛА.

«Более 40 ударных беспилотников все еще в воздухе, боевая работа продолжается!» — предупреждали в ВС ВСУ.

Также сообщалось о попаданиях на 16 локациях и падении сбитых объектов (обломков) на 14 локациях.