Россияне стали чаще притворяться «настоящими украинцами» в чатах украинских пабликов — Центр противодействия дезинформации

18 апреля, 22:05
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Россияне наткнулись на трудности перевода (Фото:Центр противодействия дезинформации/Telegram)

Россияне наткнулись на трудности перевода (Фото:Центр противодействия дезинформации/Telegram)

В комментариях украинских пабликов россияне все чаще изображают «настоящих украинцев», чтобы распространять прокремлевскую пропаганду.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

«В комментариях украинских пабликов вражеские боты все чаще изображают настоящих украинцев, однако незнание языка и Google Translate нивелируют все их усилия, а фразы из публикаций превращают в шутки», — говорится в сообщении.

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В центре предупредили: если в публикации или комментарии есть абсурдные ошибки, не присущие украинскому языку, скорее всего, текст распространен вражеским ботом.

Центром напомнил, что в 2022 году была обнаружена атака российских ботов, пытавшихся запустить «флешмоб» #LightOnZelenskyyOff, в котором якобы от имени украинцев призвали максимально использовать электроэнергию, таким образом выражая протест против деятельности руководства Украины.

Однако они наткнулись на трудности перевода, и фраза «нет мочи терпеть эти мучения без света. Украинцы хотят мира, а не войны» превратилось в «немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни».

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Боты Войска РФ

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