21:21 Воздушная тревога в Одесской области отменена.



21:08 Воздушная тревога в Херсонской области отменена. Объявлена ​​воздушная тревога в Шосткинском районе Сумской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды в Сумской области летят на юго-запад. Также сообщается об активности тактической авиации россиян на северо-восточном направлении и пусках КАБов на Сумскую область.



20:37 Объявлена ​​воздушная тревога в Конотопском, Роменском и Сумском районах Сумской области.



20:30 Россия выпустила КАБы на восток Харьковской области, сообщили Воздушные силы.



20:25 Объявлена воздушная тревога в Изюмском и Купянском районах Харьковской области.

В 17:45 Воздушные силы сообщили, что шахеды на юге Черниговской области летят в сторону Киевской области, а в 18:02 — что шахеды на Киевщине летят в сторону Дымера.

В 16:16 Воздушные силы заявили, что шахеды в Корюковском районе Черниговской области летят на юго-запад, а шахеды на востоке Днепропетровской области постоянно меняют направление движения.

В 16:43 Воздушные силы написали, что шахеды из Днепропетровской области летят в сторону Лозовского района Харьковской области.

В 18:56 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в Харьковской области, уточнив, что угроза с востока. Об отбое угрозы баллистики объявили в 19:23.

Уже в 19:46 Воздушные силы снова сообщили о новой угрозе баллистики, на этот раз с северо-востока.

В 19:49 Воздушные силы написали, что над акваторией Черного моря возле Одесской области обнаружили разведывательный беспилотник россиян, привлечены средства к его сбиванию.

В 20:14 во второй раз объявили отбой угрозы баллистики.

По состоянию на 20:21 воздушная тревога объявлена в Одесской, Херсонской и Донецкой областях, а также в Синельниковском районе Днепропетровской области.