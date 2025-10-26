Россия атакует Украину шахедами, в ряде областей объявлена воздушная тревога — онлайн
Мобильная группа ППО в Харьковской области (Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova)
Вечером 26 октября продолжается российская атака шахедами на территорию Украины, которая не прекращалась с ночи.
21:02 Новая группа шахедов в Сумской области летит в направлении Кролевца с севера, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды летят на Павлоград Днепропетровской области с северо-востока.
20:35 В Сумской области шахеды пролетают к югу от населенного пункта Лебедин в сторону Полтавской области, сообщили Воздушные силы.
20:24 В Черниговском районе отменена воздушная тревога, объявлена воздушная тревога в городе Запорожье.
Воздушные силы сообщили, что новые группы шахедов заходят на юге Донецкой области и на границе Запорожской и Днепропетровской областей, они летят на север и северо-восток.
Кроме того, россияне выпустили КАБы на границе Харьковской и Донецкой областей, а затем отдельно — на Донецкую и Харьковскую области.
Также сообщается, что на юге города Запорожья замечен дрон-разведчик россиян, привлечены средства для его сбития.
В Запорожской области шахеды летят в сторону Новониколаевки с северо-востока, заявили в Воздушных силах.
19:46 Объявлена воздушная тревога на всей территории Харьковской области и в городе Харьков.
19:42 Шахеды летят по направлению к Полтаве с востока, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что российский беспилотник летит в направлении города Запорожье с юго-востока.
19:32 Объявлена воздушная тревога на всей территории Запорожской области, кроме города Запорожье.
В 17:15 Воздушные силы сообщили, что шахеды на юго-западе Харьковской области летят на северо-восток Днепропетровской области, а шахеды на юго-востоке Харьковской области летят в сторону Донецкой области.
В 17:39 Воздушные силы заявили, что
- шахеды на северо-востоке и востоке Днепропетровской области летят в сторону Павлограда, Юрьевки, Петропавловки и Синельниково;
- шахеды на юге Харьковской области летят в сторону Краснопавловки и Лозовой;
- новая группа шахедов на западе Харьковской области летит в сторону населенного пункта Котельва Полтавской области.
В 17:55 Воздушные силы предупредили, что шахеды на Черниговщине летят в сторону населенного пункта Холмы с востока, также шахеды есть между Меней и Сновском, направление их движения постоянно меняется.
В 18:03 Воздушные силы написали, что вражеский беспилотник летит с севера в направлении Сум.
В 18:18 Воздушные силы заявили об активности тактической авиации россиян на восточном направлении, а через две минуты написали о пуске КАБов на Донецкую область.
В 18:25 Воздушные силы сообщили, что
- шахеды на границе Сумской и Харьковской областей летят на юго-запад в сторону Гадяча Полтавской области;
- шахеды на западе Харьковской области летят на запад в сторону Полтавской области, на востоке Харьковской области — на юго-запад, на юге Харьковской области — на Днепропетровщину.
В 18:47 Воздушные силы предупредили, что новые группы шахедов на востоке Харьковской области летят на юго-запад, а в 19:19 — что новые группы шахедов на Сумщине летят в направлении Сум и Лебедина с востока.
В 19:22 Воздушные силы заявили, что
- шахеды летят через Харьковскую область в сторону Полтавской области;
- шахеды на границе Харьковской и Донецкой областей постоянно меняют направление движения.
По состоянию на 19:28 воздушная тревога объявлена на всей территории Сумской и Донецкой областей, в Новгород-Северском, Корюковском и Черниговском районах Черниговской области, в Миргородском и Полтавском районах Полтавской области, в Купянском, Чугуевском, Изюмском, Берестинском и Лозовском районах Харьковской области и в Самаровском, Павлоградском, Синельниковском и Днепровском районах Днепропетровской области.