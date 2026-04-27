РФ атакует Украину шахедами: в Одессе в результате массированного удара пострадали 9 человек, в Запорожском районе обесточены тысячи абонентов
Взрыв шахеда в небе над Киевом, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
В ночь на понедельник, 27 апреля, армия РФ атаковала Украину шахедами. В нескольких регионах объявлена воздушная тревога. Сообщается о попаданиях в Сумской области и Запорожье. В Одессе в результате массированного удара повреждена инфраструктура и дома.
05:58. БпЛА в направлении Полтавы с севера — Воздушные силы.
05:38. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА из Сумской области курсом на Полтавскую область.
05:08. БпЛА в направлении Одессы с Черного моря — Воздушные силы.
04:24. БпЛА в направлении Кривой Рог с юга — Воздушные силы.
03:48. Воздушные силы сообщают о пусках КАБ в Сумской, Донецкой и Харьковской областях.
02:57. БпЛА на Запорожье с юга — Воздушные силы.
02:47. Число пострадавших в Одессе в результате атаки РФ возросло до 13 — начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.
02:38. По меньшей мере, девять человек пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе — Кипер.
В нескольких районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, гостиницы, складских помещений и автомобилей.
02:12. В Одессе в результате атаки российских БПЛА повреждены жилой дом, гостиница и автомобили. На местах ударов возникли локальные пожары — начальник Одесской ОВА Олег Кипер.
«К сожалению, есть информация о пострадавших. В пределах города также зафиксировано падение обломков БПЛА», — отметил он.
01:06. В Одессе работает ПВО — ОВА.
До этого Воздушные силы сообщали о движении шахедов в сторону города
00:45. БпЛА в направлении Одесса/Черноморское с Черного моря — Воздушные силы.
23:34 В Харьковской и Донецкой областях отменена воздушная тревога, в Днепропетровской области она продолжается только в Синельниковском районе, также отменена воздушная тревога в городе Запорожье.
23:16 В Днепропетровской области шахеды летят по направлению к Павлограду, сообщили Воздушные силы. В Сумской области воздушная тревога полностью отменена.
23:05 Россия вечером 26 апреля актино атакует беспилотниками громады Сумской области, есть сбивания и прилеты сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
В Роменской громаде в результате российской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры и близлежащей застройки, в том числе жилищного сектора, у 55-летней женщины острая реакция на стресс. Из-за обстрелов обесточена часть потребителей.
В Сумской громаде в результате атаки поврежден жилой сектор и объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших не было.
23:03 Шахеды на востоке Днепропетровской области летят к западу, сообщили Воздушные силы.
22:54 Объявлена воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области и городе Запорожье.
22:40 Россия атаковала Новониколаевку Запорожской области, в результате чего было обесточено более 4400 абонентов в разных населенных пунктах Запорожского района, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
22:13 Отменена воздушная тревога во всех районах Сумской области, кроме Сумского.
21:55 Россия атаковала КАБами Сумскую и Днепропетровскую области, сообщили Воздушные силы.
21:35 Воздушная тревога в Полтавской области отменена.
21:27 Объявлена воздушная тревога в Запорожской области (без города Запорожье).
21:24 Воздушные силы предупреждают об активности тактической авиации россиян на северо-востоке. Объявлена воздушная тревога в Шосткинском и Конотопском районах Сумской области.
21:15 Объявлена воздушная тревога в Роменском районе Сумской области, Синельниковском районе Днепропетровской области и Донецкой области.
21:06 В Сумах раздался взрыв, сообщило Суспільне.
20:57 Объявлена воздушная тревога в Полтавском районе Полтавской области.
В 16:32 Воздушные силы сообщили о шахедах в районе Сосницы и Бахмача Черниговской области, которые летели на юг, а в 16:33 — что шахеды на севере Сумской области летят в Черниговскую область.
В 16:38 Воздушные силы написали, что Россия атаковала КАБами Запорожскую и Харьковскую области.
В 18:00 Воздушные силы заявили о шахедах в Сумской области, которые летели на юг, а в 18:38 — что шахеды в Сумской области летят мимо Ромнов в Черниговскую область.
В 19:58 Воздушные силы сообщили, что шахеды на востоке Запорожской области летят на север и запад.
По состоянию на 20:55 объявлена воздушная тревога в Сумском районе Сумской области и Миргородском районе Полтавской области.