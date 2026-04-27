РФ атакует Украину шахедами: в Одессе в результате массированного удара пострадали 9 человек, в Запорожском районе обесточены тысячи абонентов

Взрыв шахеда в небе над Киевом, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на понедельник, 27 апреля, армия РФ атаковала Украину шахедами . В нескольких регионах объявлена воздушная тревога. Сообщается о попаданиях в Сумской области и Запорожье. В Одессе в результате массированного удара повреждена инфраструктура и дома.

05:58. БпЛА в направлении Полтавы с севера — Воздушные силы.

05:38. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА из Сумской области курсом на Полтавскую область.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:38 27 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:08. БпЛА в направлении Одессы с Черного моря — Воздушные силы.

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04:24. БпЛА в направлении Кривой Рог с юга — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:24 27 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:48. Воздушные силы сообщают о пусках КАБ в Сумской, Донецкой и Харьковской областях.

02:57. БпЛА на Запорожье с юга — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:57 27 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:47. Число пострадавших в Одессе в результате атаки РФ возросло до 13 — начальник Одесской ГВА Сергей Лысак.

02:38. По меньшей мере, девять человек пострадали в результате массированной атаки российских беспилотников по Одессе — Кипер.

В нескольких районах города зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе двух жилых домов, гостиницы, складских помещений и автомобилей.

02:12. В Одессе в результате атаки российских БПЛА повреждены жилой дом, гостиница и автомобили. На местах ударов возникли локальные пожары — начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

«К сожалению, есть информация о пострадавших. В пределах города также зафиксировано падение обломков БПЛА», — отметил он.

01:06. В Одессе работает ПВО — ОВА.

До этого Воздушные силы сообщали о движении шахедов в сторону города

00:45. БпЛА в направлении Одесса/Черноморское с Черного моря — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:45 27 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:34 В Харьковской и Донецкой областях отменена воздушная тревога, в Днепропетровской области она продолжается только в Синельниковском районе, также отменена воздушная тревога в городе Запорожье.

23:16 В Днепропетровской области шахеды летят по направлению к Павлограду, сообщили Воздушные силы. В Сумской области воздушная тревога полностью отменена.

23:05 Россия вечером 26 апреля актино атакует беспилотниками громады Сумской области, есть сбивания и прилеты сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

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В Роменской громаде в результате российской атаки повреждены объекты транспортной инфраструктуры и близлежащей застройки, в том числе жилищного сектора, у 55-летней женщины острая реакция на стресс. Из-за обстрелов обесточена часть потребителей.

В Сумской громаде в результате атаки поврежден жилой сектор и объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, пострадавших не было.



23:03 Шахеды на востоке Днепропетровской области летят к западу, сообщили Воздушные силы.



22:54 Объявлена ​​воздушная тревога в Павлоградском районе Днепропетровской области и городе Запорожье.

22:40 Россия атаковала Новониколаевку Запорожской области, в результате чего было обесточено более 4400 абонентов в разных населенных пунктах Запорожского района, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



22:34 Объявлена ​​воздушная тревога в Купянском и Изюмском районах Харьковской области. Оккупанты атаковали КАБами Запорожскую область, сообщили Воздушные силы.





22:13 Отменена воздушная тревога во всех районах Сумской области, кроме Сумского.



21:55 Россия атаковала КАБами Сумскую и Днепропетровскую области, сообщили Воздушные силы.

21:35 Воздушная тревога в Полтавской области отменена.



21:27 Объявлена ​​воздушная тревога в Запорожской области (без города Запорожье).



21:24 Воздушные силы предупреждают об активности тактической авиации россиян на северо-востоке. Объявлена ​​воздушная тревога в Шосткинском и Конотопском районах Сумской области.



21:15 Объявлена ​​воздушная тревога в Роменском районе Сумской области, Синельниковском районе Днепропетровской области и Донецкой области.



21:06 В Сумах раздался взрыв, сообщило Суспільне.

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20:57 Объявлена воздушная тревога в Полтавском районе Полтавской области.

Инфографика: alerts.in.ua

В 16:32 Воздушные силы сообщили о шахедах в районе Сосницы и Бахмача Черниговской области, которые летели на юг, а в 16:33 — что шахеды на севере Сумской области летят в Черниговскую область.

В 16:38 Воздушные силы написали, что Россия атаковала КАБами Запорожскую и Харьковскую области.

В 18:00 Воздушные силы заявили о шахедах в Сумской области, которые летели на юг, а в 18:38 — что шахеды в Сумской области летят мимо Ромнов в Черниговскую область.

В 19:58 Воздушные силы сообщили, что шахеды на востоке Запорожской области летят на север и запад.

По состоянию на 20:55 объявлена воздушная тревога в Сумском районе Сумской области и Миргородском районе Полтавской области.