Ночная атака шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Днепре вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры

Украинские военные из мобильной группы ПВО в Днепре, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)

В ночь на воскресенье, 26 апреля, российские оккупанты атакуют Украину шахедами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Днепре в результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.

06:42. БпЛА над Кривым Рогом — Воздушные силы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 06:42 26 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

05:21. Воздушные силы о движении шахедов:

БпЛА курсом на Чернигов с востока;

БпЛА в Житомирской области, курсом на Коростень.

Также сообщается о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией РФ в Запорожской и Донецкой областях.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 05:21 26 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

04:17. Воздушные силы о движении БпЛА:

БПЛА курсом на Кривой Рог с востока;

БпЛА в Конотопском районе Сумской области, курсом на Черниговскую область;

БпЛА на западе Черниговской области, курс южный;

БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:17 26 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

03:36. Пуски КАБ на Донецкую область и север Харьковской области — Воздушные силы.

02:54. Воздушные силы о движении БпЛА:

новая группа БпЛА на Одесскую область из акватории Черного моря;

группа БпЛА в Николаевской области курсом на Снегиревку, Березноватое;

группа БПЛА на Кривой Рог.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:54 26 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

02:28. Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Александровка, Черноморск, Великодолинское) — Воздушные силы.

02:25. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.

02:18. БпЛА в Запорожской области мимо Новониколаевки западным курсом — Воздушные силы.

02:14. Воздушная тревога в ряде областей.

Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 02:12 26 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:06. Воздушные силы о движении БпЛА:

БпЛА в Черниговской области мимо н.п. Борзна, в западном направлении;

БпЛА в Запорожье.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:06 26 апреля 2026 года / Фото: alerts.in.ua

00:11. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

00:01. В Днепре в результате российской атаки загорелся пожар на объекте инфраструктуры — ОВА.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

23:46. В Киеве объявлена ​​воздушная тревога.

Воздушные силы сообщают о движении БпЛА мимо Броваров курсом на столицу.

23:44. Воздушные силы сообщают о группе БпЛА в Сумской области — курсом на Конотоп.

23:29 В Днепре работает ПВО, есть сбивание шахедов, сообщило Зеркало недели, опубликовав соответствующее видео.



23:27 В Киевской и Житомирской областях воздушная тревога отменена.



23:11 Шахеды находятся над городом Днепр, в городе раздаются взрывы, сообщило Суспільне.



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23:08 Отменена воздушная тревога в Черниговской области, объявлена ​​воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области. В Житомирской области шахеды летят на Коростень, сообщили Воздушные силы.



22:51 Объявлена ​​воздушная тревога в Днепровском районе Днепропетровской области.



22:48 Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Житомирской области летят на юг, а группа шахедов на востоке Днепропетровской области летит на северо-запад.



22:46 Объявлена ​​воздушная тревога в Коростенском районе Житомирской области.

22:44 Объявлена ​​воздушная тревога в Никопольском районе Днепропетровской области.





22:42 Отменена воздушная тревога в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области и в городе Харьков.

22:38 Россия снова атаковала КАБами Запорожскую область, сообщили Воздушные силы.

22:32 В Херсонской области отменена воздушная тревога, объявлена ​​воздушная тревога в городе Запорожье.



22:25 Объявлена ​​воздушная тревога в Ахтырском районе Сумской области.

22:22 Отменена воздушная тревога в Броварском районе Киевской области.



22:12 Объявлена ​​воздушная тревога в Запорожской области (кроме города Запорожье), Павлоградском и Самаровском районах Днепропетровской области, Конотопском районе Сумской области, Новгород-Северском районе Черниговской области и Броарском районе Киевской области. В Полтавской области воздушная тревога отменена.



21:58 Группа шахедов летит в Вышгородский район Киевской области из Черниговской области, в Вышгородском районе объявлена ​​воздушная тревога. Также сообщается о пуске россиянами КАБов в Донецкой области.



21:54 Россияне атаковали КАБами Сумскую область, сообщили Воздушные силы.

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21:52 Объявлена ​​воздушная тревога в Херсонском районе Херсонской области.



21:48 В Николаевском районе отменена воздушная тревога.

21:42 В пригороде Харькова раздался взрыв, сообщило Суспільне.

21:32 Объявлена ​​воздушная тревога на всей территории Харьковской области.



21:20 Объявлена ​​воздушная тревога в Лозовском и Харьковском районах Харьковской области и в Нежинском районе Черниговской области.



21:08 Объявлена ​​воздушная тревога в Черниговском районе Черниговской области, Сумском районе Сумской области и Чугуевском районе Харьковской области.

21:02 Воздушные силы сообщили о группе шахедов, летящих из Харьковской области в Полтавскую область и группе шахедов на востоке Харьковской области, летящей на запад. Объявлена ​​воздушная тревога в Синельниковском районе Днепропетровской области, Николаевском районе Николаевской области и Корюковском районе Черниговской области.



20:55 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на восточном направлении. В Николаевском районе, Синельниковськом районе Днепропетровской области, Запорожской области и городе Запорожье отменена воздушная тревога. Объявлена ​​воздушная тревога в Донецкой области, Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области, Полтавском районе Полтавской области и Шосткинском районе Сумской области.



20:37 Объявлена ​​воздушная тревога в Купянском районе Харьковской области.



Инфографика: alerts.in.ua

20:34 Шахеды летят с юга на Николаевскую область, сообщили Воздушные силы. В Николаевском районе объявлена ​​воздушная тревога.

20:31 В Сумском районе отменена воздушная тревога.



20:24 Воздушная тревога была объявлена ​​в городе Запорожье.



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20:21 Объявлена ​​воздушная тревога в Сумском районе Сумской области.



20:13 Отменена воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях. Объявлена воздушная тревога в Запорожской области (без города Запорожье).

20:10 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне.

В 17:08 Россия ударила по Днепру, предположительно, баллистической ракетой. Сообщалось о повреждении предприятия и частного дома и 10 раненых, восемь из которых госпитализировали, причем четырех — в тяжелом состоянии. Дніпро Оперативний писал, что на месте ракетного удара возник сильный пожар.

В 17:29 Воздушные силы сообщили о шахедах, летевших в сторону Авиаторского и Днепра, а в 17:34 объявили об отбое угрозы баллистики.

В 17:36 Воздушные силы написали о пуске КАБов тактической авиацией россиян в Запорожской области, а в 17:41 — о шахедах на севере Киевской области в районе населенного пункта Иванков, летевших на юго-восток.

В 17:44 Воздушные силы заявили о пуске КАБов в Донецкой области, в 19:09 — о шахедах в Николаевской области курсом на Баштанку, а в 19:27 — о шахедах на севере Житомирской области, летевших мимо Овруча на Чоповичи.

По состоянию на 20:08 объявлена воздушная тревога в Херсонской области, Николаевском и Баштанском районах Николаевской области и Синельниковском районе Днепропетровской области.