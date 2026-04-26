Ночная атака шахедами: в ряде областей объявлена воздушная тревога, в Днепре вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры
Украинские военные из мобильной группы ПВО в Днепре, 25 апреля 2026 года (Фото: REUTERS/Serhii Chalyi)
В ночь на воскресенье, 26 апреля, российские оккупанты атакуют Украину шахедами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога. В Днепре в результате атаки вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры.
06:42. БпЛА над Кривым Рогом — Воздушные силы.
05:21. Воздушные силы о движении шахедов:
- БпЛА курсом на Чернигов с востока;
- БпЛА в Житомирской области, курсом на Коростень.
Также сообщается о пусках управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией РФ в Запорожской и Донецкой областях.
04:17. Воздушные силы о движении БпЛА:
- БПЛА курсом на Кривой Рог с востока;
- БпЛА в Конотопском районе Сумской области, курсом на Черниговскую область;
- БпЛА на западе Черниговской области, курс южный;
- БпЛА в Криворожском районе Днепропетровской области.
03:36. Пуски КАБ на Донецкую область и север Харьковской области — Воздушные силы.
02:54. Воздушные силы о движении БпЛА:
- новая группа БпЛА на Одесскую область из акватории Черного моря;
- группа БпЛА в Николаевской области курсом на Снегиревку, Березноватое;
- группа БПЛА на Кривой Рог.
02:28. Группа БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Александровка, Черноморск, Великодолинское) — Воздушные силы.
02:25. Отбой угрозы применения баллистического вооружения — Воздушные силы.
02:18. БпЛА в Запорожской области мимо Новониколаевки западным курсом — Воздушные силы.
02:14. Воздушная тревога в ряде областей.
Воздушные силы сообщают об угрозе баллистики.
01:06. Воздушные силы о движении БпЛА:
- БпЛА в Черниговской области мимо н.п. Борзна, в западном направлении;
- БпЛА в Запорожье.
00:11. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
00:01. В Днепре в результате российской атаки загорелся пожар на объекте инфраструктуры — ОВА.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
23:46. В Киеве объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сообщают о движении БпЛА мимо Броваров курсом на столицу.
23:44. Воздушные силы сообщают о группе БпЛА в Сумской области — курсом на Конотоп.
23:29 В Днепре работает ПВО, есть сбивание шахедов, сообщило Зеркало недели, опубликовав соответствующее видео.
23:27 В Киевской и Житомирской областях воздушная тревога отменена.
23:11 Шахеды находятся над городом Днепр, в городе раздаются взрывы, сообщило Суспільне.
23:08 Отменена воздушная тревога в Черниговской области, объявлена воздушная тревога в Каменском районе Днепропетровской области. В Житомирской области шахеды летят на Коростень, сообщили Воздушные силы.
22:51 Объявлена воздушная тревога в Днепровском районе Днепропетровской области.
22:48 Воздушные силы сообщили, что шахеды на севере Житомирской области летят на юг, а группа шахедов на востоке Днепропетровской области летит на северо-запад.
22:46 Объявлена воздушная тревога в Коростенском районе Житомирской области.
22:44 Объявлена воздушная тревога в Никопольском районе Днепропетровской области.
22:42 Отменена воздушная тревога в Конотопском и Шосткинском районах Сумской области и в городе Харьков.
22:38 Россия снова атаковала КАБами Запорожскую область, сообщили Воздушные силы.
22:32 В Херсонской области отменена воздушная тревога, объявлена воздушная тревога в городе Запорожье.
22:25 Объявлена воздушная тревога в Ахтырском районе Сумской области.
22:22 Отменена воздушная тревога в Броварском районе Киевской области.
22:12 Объявлена воздушная тревога в Запорожской области (кроме города Запорожье), Павлоградском и Самаровском районах Днепропетровской области, Конотопском районе Сумской области, Новгород-Северском районе Черниговской области и Броарском районе Киевской области. В Полтавской области воздушная тревога отменена.
21:58 Группа шахедов летит в Вышгородский район Киевской области из Черниговской области, в Вышгородском районе объявлена воздушная тревога. Также сообщается о пуске россиянами КАБов в Донецкой области.
21:54 Россияне атаковали КАБами Сумскую область, сообщили Воздушные силы.
21:52 Объявлена воздушная тревога в Херсонском районе Херсонской области.
21:48 В Николаевском районе отменена воздушная тревога.
21:32 Объявлена воздушная тревога на всей территории Харьковской области.
21:20 Объявлена воздушная тревога в Лозовском и Харьковском районах Харьковской области и в Нежинском районе Черниговской области.
21:08 Объявлена воздушная тревога в Черниговском районе Черниговской области, Сумском районе Сумской области и Чугуевском районе Харьковской области.
21:02 Воздушные силы сообщили о группе шахедов, летящих из Харьковской области в Полтавскую область и группе шахедов на востоке Харьковской области, летящей на запад. Объявлена воздушная тревога в Синельниковском районе Днепропетровской области, Николаевском районе Николаевской области и Корюковском районе Черниговской области.
20:55 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на восточном направлении. В Николаевском районе, Синельниковськом районе Днепропетровской области, Запорожской области и городе Запорожье отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Донецкой области, Изюмском и Богодуховском районах Харьковской области, Полтавском районе Полтавской области и Шосткинском районе Сумской области.
20:37 Объявлена воздушная тревога в Купянском районе Харьковской области.
20:34 Шахеды летят с юга на Николаевскую область, сообщили Воздушные силы. В Николаевском районе объявлена воздушная тревога.
20:31 В Сумском районе отменена воздушная тревога.
20:24 Воздушная тревога была объявлена в городе Запорожье.
20:21 Объявлена воздушная тревога в Сумском районе Сумской области.
20:13 Отменена воздушная тревога в Херсонской и Николаевской областях. Объявлена воздушная тревога в Запорожской области (без города Запорожье).
20:10 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне.
В 17:08 Россия ударила по Днепру, предположительно, баллистической ракетой. Сообщалось о повреждении предприятия и частного дома и 10 раненых, восемь из которых госпитализировали, причем четырех — в тяжелом состоянии. Дніпро Оперативний писал, что на месте ракетного удара возник сильный пожар.
В 17:29 Воздушные силы сообщили о шахедах, летевших в сторону Авиаторского и Днепра, а в 17:34 объявили об отбое угрозы баллистики.
В 17:36 Воздушные силы написали о пуске КАБов тактической авиацией россиян в Запорожской области, а в 17:41 — о шахедах на севере Киевской области в районе населенного пункта Иванков, летевших на юго-восток.
В 17:44 Воздушные силы заявили о пуске КАБов в Донецкой области, в 19:09 — о шахедах в Николаевской области курсом на Баштанку, а в 19:27 — о шахедах на севере Житомирской области, летевших мимо Овруча на Чоповичи.
По состоянию на 20:08 объявлена воздушная тревога в Херсонской области, Николаевском и Баштанском районах Николаевской области и Синельниковском районе Днепропетровской области.