Россия атакует Украину шахедами, в Николаеве повреждена ЛЭП, в Кривом Роге попадание в объект инфраструктуры, в Киевской области есть пострадавший
Удар по Киевской области 20 апреля (Фото: ГСЧС)
Ночью 20 апреля продолжается российская атака шахедами и КАБами на территорию Украины. В Николаеве есть повреждения домов и ЛЭП, также в Кривом Роге шахед атаковал объект инфраструктуры.
05:15 Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул Он добавил, что в городе повреждены многоэтажки.
04:40 В Броварском районе Киева есть пострадавший в результате российской атаки. Мужчина госпитализирован в местную больницу, сообщили в ОВА.
04:27 Отбой тревоги в Киеве.
03:20 БпЛА в Броварском районе курсом на Киев, сообщают Воздушные силы.
03:10 Воздушные силы сообщают о БПЛА в пригороде Киева с северо-востока.
Также БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс на юг;
БпЛА в центральной части Черниговщины, вектор движения Киев.
02:52 Киев — воздушная тревога!
01:41 Отбой угрозы применения баллистического вооружения.
01:20 Киев — отбой воздушной тревоги.
01:01 Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.
00:59 Киев — воздушная тревога!
00:15 В Николаеве в результате российской атаки повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути, сообщили в ОГА.
23:55 В Изюме на Харьковщине слышен взрыв, сообщили в МВА
23:07 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне.
23:05 Группа шахедов на северо-западе Харьковской области летит на юг, сообщили Воздушные силы.
23:03 В Сумах прогремел взрыв, сообщило Суспільне.
23:00 Объявлена воздушная тревога также в Шосткинском районе Сумской области.
22:58 В Ахтырском районе Сумской области снова объявлена воздушная тревога, а в Одесском районе отменена.
22:53 Объявлена воздушная тревога в Одесском районе Одесской области и в городе Харьков. Отменена воздушная тревога в Ахтырском районе Сумской области.
22:39 Отменена воздушная тревога в Новгород-Северском районе Черниговской области.
22:18 Шахеды в Черном море летят на Николаевскую область по северному направлению, сообщили Воздушные силы. Также сообщается о пуске КАБов тактической авиацией россиян в Запорожской области. Отменена воздушная тревога в городе Харьков.
В 16:24 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на восточном и юго-восточном направлениях и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
В 17:29 Воздушные силы сообщили о пуске КАБов тактической авиацией оккупантов в Запорожской области.
В 17:40 Воздушные силы написали, что шахэды из Херсонской области летят в Николаевскую область.
В 18:34 Воздушные силы отметили, что шахеты в акватории Черного моря летят в сторону Одесской области.
В 20:54 Воздушные силы заявили, что шахеды в Сумской и Харьковской областях летят в сторону Полтавской области, а в 20:55 — что шахеды в Черном море изменили курс и движутся в сторону Николаевской области.
В 21:29 Воздушные силы сообщили о пуске КАБов тактической авиацией россиян в Харьковской области, а в 21:30 — что шахеты в районе Камышни Полтавской области летят в сторону Киевской области.
По состоянию на 22:08 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье), а также в Херсонском районе Херсонской области, Николаевском районе Николаевской области, Синельниковском районе Днепропетровской области, Купянском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах Харьковской области, Ахтырском и Сумском районах Сумской области и Новгород-Северском районе Черниговской области.