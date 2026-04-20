Россия атакует Украину шахедами, в Николаеве повреждена ЛЭП, в Кривом Роге попадание в объект инфраструктуры, в Киевской области есть пострадавший

Ночью 20 апреля продолжается российская атака шахедами и КАБами на территорию Украины. В Николаеве есть повреждения домов и ЛЭП, также в Кривом Роге шахед атаковал объект инфраструктуры.

05:15 Россия атаковала шахедом объект инфраструктуры в Кривом Роге, сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул Он добавил, что в городе повреждены многоэтажки.

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04:40 В Броварском районе Киева есть пострадавший в результате российской атаки. Мужчина госпитализирован в местную больницу, сообщили в ОВА.

Фото: ГСЧС

04:27 Отбой тревоги в Киеве.

03:20 БпЛА в Броварском районе курсом на Киев, сообщают Воздушные силы.

03:10 Воздушные силы сообщают о БПЛА в пригороде Киева с северо-востока.

Также БпЛА на северо-западе Харьковщины, курс на юг;

БпЛА в центральной части Черниговщины, вектор движения Киев.

02:52 Киев — воздушная тревога!

01:41 Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

01:20 Киев — отбой воздушной тревоги.

01:01 Воздушные силы сообщают об угрозе применения баллистического вооружения.

00:59 Киев — воздушная тревога!

00:15 В Николаеве в результате российской атаки повреждены многоэтажка, частные дома, авто, ЛЭП и трамвайные пути, сообщили в ОГА.

23:55 В Изюме на Харьковщине слышен взрыв, сообщили в МВА

23:07 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне.

23:05 Группа шахедов на северо-западе Харьковской области летит на юг, сообщили Воздушные силы.

23:03 В Сумах прогремел взрыв, сообщило Суспільне.

23:00 Объявлена воздушная тревога также в Шосткинском районе Сумской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:58 В Ахтырском районе Сумской области снова объявлена воздушная тревога, а в Одесском районе отменена.

Инфографика: alerts.in.ua

22:53 Объявлена воздушная тревога в Одесском районе Одесской области и в городе Харьков. Отменена воздушная тревога в Ахтырском районе Сумской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:39 Отменена воздушная тревога в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:18 Шахеды в Черном море летят на Николаевскую область по северному направлению, сообщили Воздушные силы. Также сообщается о пуске КАБов тактической авиацией россиян в Запорожской области. Отменена воздушная тревога в городе Харьков.

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Инфографика: alerts.in.ua

В 16:24 Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на восточном и юго-восточном направлениях и угрозу применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

В 17:29 Воздушные силы сообщили о пуске КАБов тактической авиацией оккупантов в Запорожской области.

В 17:40 Воздушные силы написали, что шахэды из Херсонской области летят в Николаевскую область.

В 18:34 Воздушные силы отметили, что шахеты в акватории Черного моря летят в сторону Одесской области.

В 20:54 Воздушные силы заявили, что шахеды в Сумской и Харьковской областях летят в сторону Полтавской области, а в 20:55 — что шахеды в Черном море изменили курс и движутся в сторону Николаевской области.

В 21:29 Воздушные силы сообщили о пуске КАБов тактической авиацией россиян в Харьковской области, а в 21:30 — что шахеты в районе Камышни Полтавской области летят в сторону Киевской области.

По состоянию на 22:08 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье), а также в Херсонском районе Херсонской области, Николаевском районе Николаевской области, Синельниковском районе Днепропетровской области, Купянском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах Харьковской области, Ахтырском и Сумском районах Сумской области и Новгород-Северском районе Черниговской области.