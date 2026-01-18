Последствия российской атаки на Одесскую область, 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)

В ночь на воскресенье, 18 января, Россия атаковала шахедами ряд украинских регионов, возникли пожары, есть погибшая и пострадавшие.

NV следит за ходом событий:

10:16. ГСЧС показала последствия российской атаки на Хмельницкую область. Горел один из объектов. Жертв и пострадавших нет.

Фото: Управление ГСЧС в Хмельницкой области

Фото: Управление ГСЧС в Хмельницкой области

Фото: Управление ГСЧС в Хмельницкой области

09:55. В Вольнянской громаде энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением света, сообщает Запорожская ОВА. Критическая инфраструктура переведена на работу от генераторов, котельные работают, медицинские учреждения обеспечены питанием, вода в домах есть. В громаде работают все семь пунктов незламности.

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08:53. Ночью войска РФ нанесли удар шахедами по югу Одесской области, в результате чего возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Повреждены производственное здание и имущество предприятия. Пострадавших нет.

08:32. Россия ночью атаковала Украину 201 дроном, около 120 из них — шахеды. Зафиксировано попадание 30 БпЛА. ПВО Украины обезвредила 167 беспилотников, сообщили Воздушные силы.

08:10. ГСЧС показала последствия российского удара по Харькову, в Холодногорском районе горел частный дом, погибла 20-летняя женщина, три человека ранены.

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

04:46. Воздушные силы опубликовали обновление информации о движении ударных БПЛА:

БПЛА на Сумщине курсом на Конотоп с севера;

БПЛА на Полтавщине курсом на Великие Сорочинцы;

БПЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград и Шахтерское;

БПЛА на Запорожье курсом на Вольнянск с востока.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 04:46 18 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

04:11. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА курсом на Павлоград.

04:10. ГСЧС показали последствия российского удара по пригороду Сум.

03:52. Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления — Воздушные силы.

03:24. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:

БПЛА на севере Сумщины в районе Шостки;

БПЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов;

БПЛА на границе Житомирской и Винницкой областей курсом на Хмельник;

БПЛА на Харьковщине курсом на Валки;

БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.

02:58. Отбой воздушной тревоги в Киеве.

02:22. В Киеве объявлена воздушная тревога.

01:57. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:

БПЛА в направлении Новоград-Волынского с севера;

БПЛА в Винницкой области, направление Гнивань/Жмеринка;

БПЛА на Киевщине, направление Васильков.

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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 01:57 18 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

01:21. В результате российского удара по Холодногорскому району Харькова погиб человек — Терехов.

01:15. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одесской области.

01:03. Удар в Холодногорском районе Харькова пришелся по частному дому — Терехов.

В результате удара пострадали два человека. На месте атаки вспыхнул пожар

00:57. БПЛА армии РФ ударил по Холодногорскому району Харькова — городской голова Игорь Терехов.

Последствия атаки уточняются.

00:53. ПС о движении шахедов:

БПЛА в Черкасской области, мимо Канева, курс юго-западный;

БПЛА из Винницкой области курсом на Хмельницкую, направление Виньковцы;

БПЛА из Черкасской области курсом на Киевщину, направление Мироновка.

00:51. Более 15 000 абонентов Вольнянской громады обесточены в результате удара РФ — начальник Запорожской ОВА Федоров.

«Специалисты работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — отметил он.

00:48. В Харькове был слышен взрыв — Суспільне.

00:27. Воздушные силы о движении БПЛА:

БПЛА на Харьковщине мимо Богодухова, курс на юг;

БПЛА в Винницкой области, направление Крыжополь;

БПЛА в Винницкой области, направление Шаргород;

БПЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 00:27 18 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:42. В пригороде Сум из-за ударов КАБами ранения получили четыре человека, повреждены 15 домохозяйств — ГВА.

Также получили повреждения коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения.

23:59. БПЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный — Воздушные силы.

23:37. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА с севера на Сумы.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 23:40 17 января 2026 года / Фото: alerts.in.ua

23:12. В результате российского удара обесточен город Вольнянск Запорожской области — начальник ОВА Иван Федоров.

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«Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением», — отметил он.

Федоров добавил, что в Запорожском районе в результате удара армии РФ вспыхнул пожар.

22:53 Отменена воздушная тревога в Прилуцком районе Черниговской области, объявлена воздушная тревога в Кропивницком районе Кировоградской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:44 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят из Николаевской области в Одесскую. Также сообщается, что группа шахедов на востоке Николаевской области летит в сторону Кировоградской области. В Сумской области воздушная тревога продолжается только в Конотопском и Шосткинском районах, в остальных районах области она отменена. Также отменена воздушная тревога в Берестинском и Харьковском районах Харьковской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:38 Объявлена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:37 Россияне выпустили КАБы на Запорожскую область, сообщили Воздушные силы.

22:35 Объявлена воздушная тревога в Лубенском районе Полтавской области.

22:33 Объявлена воздушная тревога в Берестинском районе Харьковской области.

Инфографика: alerts.in.ua

22:17 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне.

22:08 Объявлена воздушная тревога в Раздельнянском, Березовском и Подольском районах Одесской области.

22:06 Отменена воздушная тревога в Киевской области и объявлена в Одесском районе.

Инфографика: alerts.in.ua

21:58 Объявлена воздушная тревога в Криворожском районе Днепропетровской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды летят мимо города Николаев в сторону Одесской области и о пуске КАБов на Донецкую область.

Инфографика: alerts.in.ua

21:53 Объявлена воздушная тревога в городе Запорожье, в Никопольском районе Днепропетровской области и на всей территории Черниговской области. Воздушные силы сообщили о пусках КАБов на востоке Харьковской области и о шахедах, летящих на город Запорожье с северо-востока.

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Инфографика: alerts.in.ua

21:29 Шахеды из Херсонской области летят в сторону Николаева, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды летят на Харьков с северо-востока, а в Днепропетровской области — в направлении Павлограда. Кроме того, Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на востоке.

21:25 Отменена воздушная тревога в Чугуевском и Богодуховском районах Харьковской области.

Инфографика: alerts.in.ua

В 18:10 Воздушные силы сообщили о беспилотниках, летевших в направлении Шостки с востока, в 18:12 — о шахедах над Харьковом, а в 18:17 — о шахедах, которые летели на Кременчуг с северо-запада.

В 18:35 Воздушные силы предупредили, что шахеды с востока летят на город Запорожье, в 19:04 — что шахеды летят с севера на Сумы, в 19:51 — что шахеды летят на Харьков с севера.

В 20:08 Воздушные силы заявили, что шахеды на границе Сумской и Черниговской областей летят на юг, в 20:09 — что шахеды на востоке Сумской области летят в сторону населенного пункта Лебедин, а в 20:10, что шахеды с севера летят на Харьков.

В 20:11 Воздушные силы отметили, что шахеды на востоке Херсонской области летят на юго-запад, а через две минуты — что шахеды в Днепропетровской области летят в сторону Синельниково.

В 20:23 Воздушные силы написали, что россияне выпустили КАБы на Сумщину, а в 20:46 — что российские беспилотники появились на юге Николаевской области.

В 20:56 Воздушные силы предупредили о появлении угрозы тактической авиации россиян на юго-восточном направлении и угрозу авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

По состоянию на 21:19 объявлена воздушная тревога на всей территории Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей (кроме города Запорожье), в Корюковском, Прилуцком, Нежинском и Новгород-Северском районах Черниговской области, в Бориспольском и Броварском районах Киевской области, в Миргородском районе Полтавской области, в Чугуевском, Богодуховском, Купянском, Лозовском и Харьковском (включая город Харьков) районах Харьковской области и в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

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