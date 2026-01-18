РФ атаковала Украину более 200 БПЛА: Вольнянск обесточен, в Харькове погибла женщина, в Одесской области поврежден объект энергетики — главное
Последствия российской атаки на Одесскую область, 18 января 2026 года (Фото: Управление ГСЧС в Одесской области)
В ночь на воскресенье, 18 января, Россия атаковала шахедами ряд украинских регионов, возникли пожары, есть погибшая и пострадавшие.
NV следит за ходом событий:
10:16. ГСЧС показала последствия российской атаки на Хмельницкую область. Горел один из объектов. Жертв и пострадавших нет.
09:55. В Вольнянской громаде энергетики работают в усиленном режиме над восстановлением света, сообщает Запорожская ОВА. Критическая инфраструктура переведена на работу от генераторов, котельные работают, медицинские учреждения обеспечены питанием, вода в домах есть. В громаде работают все семь пунктов незламности.
08:53. Ночью войска РФ нанесли удар шахедами по югу Одесской области, в результате чего возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры, сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер. Повреждены производственное здание и имущество предприятия. Пострадавших нет.
08:32. Россия ночью атаковала Украину 201 дроном, около 120 из них — шахеды. Зафиксировано попадание 30 БпЛА. ПВО Украины обезвредила 167 беспилотников, сообщили Воздушные силы.
08:10. ГСЧС показала последствия российского удара по Харькову, в Холодногорском районе горел частный дом, погибла 20-летняя женщина, три человека ранены.
04:46. Воздушные силы опубликовали обновление информации о движении ударных БПЛА:
- БПЛА на Сумщине курсом на Конотоп с севера;
- БПЛА на Полтавщине курсом на Великие Сорочинцы;
- БПЛА на Днепропетровщине курсом на Павлоград и Шахтерское;
- БПЛА на Запорожье курсом на Вольнянск с востока.
04:11. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА курсом на Павлоград.
04:10. ГСЧС показали последствия российского удара по пригороду Сум.
03:52. Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления — Воздушные силы.
03:24. Воздушные силы обновили информацию о движении шахедов:
- БПЛА на севере Сумщины в районе Шостки;
- БПЛА на Хмельнитчине курсом на Староконстантинов;
- БПЛА на границе Житомирской и Винницкой областей курсом на Хмельник;
- БПЛА на Харьковщине курсом на Валки;
- БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад.
02:58. Отбой воздушной тревоги в Киеве.
02:22. В Киеве объявлена воздушная тревога.
01:57. Воздушные силы обновили информацию о движении БПЛА:
- БПЛА в направлении Новоград-Волынского с севера;
- БПЛА в Винницкой области, направление Гнивань/Жмеринка;
- БПЛА на Киевщине, направление Васильков.
01:21. В результате российского удара по Холодногорскому району Харькова погиб человек — Терехов.
01:15. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА из акватории Черного моря в сторону Одесской области.
01:03. Удар в Холодногорском районе Харькова пришелся по частному дому — Терехов.
В результате удара пострадали два человека. На месте атаки вспыхнул пожар
00:57. БПЛА армии РФ ударил по Холодногорскому району Харькова — городской голова Игорь Терехов.
Последствия атаки уточняются.
00:53. ПС о движении шахедов:
- БПЛА в Черкасской области, мимо Канева, курс юго-западный;
- БПЛА из Винницкой области курсом на Хмельницкую, направление Виньковцы;
- БПЛА из Черкасской области курсом на Киевщину, направление Мироновка.
00:51. Более 15 000 абонентов Вольнянской громады обесточены в результате удара РФ — начальник Запорожской ОВА Федоров.
«Специалисты работают и делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения», — отметил он.
00:48. В Харькове был слышен взрыв — Суспільне.
00:27. Воздушные силы о движении БПЛА:
- БПЛА на Харьковщине мимо Богодухова, курс на юг;
- БПЛА в Винницкой области, направление Крыжополь;
- БПЛА в Винницкой области, направление Шаргород;
- БПЛА на Сумщине, курс на Черниговщину.
23:42. В пригороде Сум из-за ударов КАБами ранения получили четыре человека, повреждены 15 домохозяйств — ГВА.
Также получили повреждения коммуникационные сети, часть абонентов осталась без газа и электроснабжения.
23:59. БПЛА с Сумщины на Полтавщину, курс юго-западный — Воздушные силы.
23:37. Воздушные силы сообщают о движении БПЛА с севера на Сумы.
23:12. В результате российского удара обесточен город Вольнянск Запорожской области — начальник ОВА Иван Федоров.
«Котельные работают от генераторов. Централизованное водоснабжение также обеспечивается резервным питанием. Все службы работают над восстановлением», — отметил он.
Федоров добавил, что в Запорожском районе в результате удара армии РФ вспыхнул пожар.
22:53 Отменена воздушная тревога в Прилуцком районе Черниговской области, объявлена воздушная тревога в Кропивницком районе Кировоградской области.
22:44 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят из Николаевской области в Одесскую. Также сообщается, что группа шахедов на востоке Николаевской области летит в сторону Кировоградской области. В Сумской области воздушная тревога продолжается только в Конотопском и Шосткинском районах, в остальных районах области она отменена. Также отменена воздушная тревога в Берестинском и Харьковском районах Харьковской области.
22:38 Объявлена воздушная тревога в Вышгородском районе Киевской области.
22:37 Россияне выпустили КАБы на Запорожскую область, сообщили Воздушные силы.
22:35 Объявлена воздушная тревога в Лубенском районе Полтавской области.
22:33 Объявлена воздушная тревога в Берестинском районе Харьковской области.
22:17 В Николаеве прогремел взрыв, сообщило Суспільне.
22:08 Объявлена воздушная тревога в Раздельнянском, Березовском и Подольском районах Одесской области.
22:06 Отменена воздушная тревога в Киевской области и объявлена в Одесском районе.
21:58 Объявлена воздушная тревога в Криворожском районе Днепропетровской области. Воздушные силы сообщили, что шахеды летят мимо города Николаев в сторону Одесской области и о пуске КАБов на Донецкую область.
21:53 Объявлена воздушная тревога в городе Запорожье, в Никопольском районе Днепропетровской области и на всей территории Черниговской области. Воздушные силы сообщили о пусках КАБов на востоке Харьковской области и о шахедах, летящих на город Запорожье с северо-востока.
21:29 Шахеды из Херсонской области летят в сторону Николаева, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что шахеды летят на Харьков с северо-востока, а в Днепропетровской области — в направлении Павлограда. Кроме того, Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на востоке.
21:25 Отменена воздушная тревога в Чугуевском и Богодуховском районах Харьковской области.
В 18:10 Воздушные силы сообщили о беспилотниках, летевших в направлении Шостки с востока, в 18:12 — о шахедах над Харьковом, а в 18:17 — о шахедах, которые летели на Кременчуг с северо-запада.
В 18:35 Воздушные силы предупредили, что шахеды с востока летят на город Запорожье, в 19:04 — что шахеды летят с севера на Сумы, в 19:51 — что шахеды летят на Харьков с севера.
В 20:08 Воздушные силы заявили, что шахеды на границе Сумской и Черниговской областей летят на юг, в 20:09 — что шахеды на востоке Сумской области летят в сторону населенного пункта Лебедин, а в 20:10, что шахеды с севера летят на Харьков.
В 20:11 Воздушные силы отметили, что шахеды на востоке Херсонской области летят на юго-запад, а через две минуты — что шахеды в Днепропетровской области летят в сторону Синельниково.
В 20:23 Воздушные силы написали, что россияне выпустили КАБы на Сумщину, а в 20:46 — что российские беспилотники появились на юге Николаевской области.
В 20:56 Воздушные силы предупредили о появлении угрозы тактической авиации россиян на юго-восточном направлении и угрозу авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
По состоянию на 21:19 объявлена воздушная тревога на всей территории Сумской, Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей (кроме города Запорожье), в Корюковском, Прилуцком, Нежинском и Новгород-Северском районах Черниговской области, в Бориспольском и Броварском районах Киевской области, в Миргородском районе Полтавской области, в Чугуевском, Богодуховском, Купянском, Лозовском и Харьковском (включая город Харьков) районах Харьковской области и в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.