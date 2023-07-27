Украина через два-три месяца может остаться без портов из-за российских обстрелов — Гуменюк 27 июля, 22:52 Последствия российской атаки на Одессу в ночь на 21 июля (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Из-за регулярных российских атак Украина уже через два-три месяца может остаться без портов. Силам обороны нужны новые системы противовоздушной обороны.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в комментарии газете Le Monde.

Она утверждает, что россияне сейчас заблокировали практически все украинские порты, и ни одно судно не может выйти оттуда.

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«Через два-три месяца у нас может не остаться ни один порт. Они хотят господствовать в Черном море. Они хотят иметь монополию на зерно. Они хотят уничтожить Украину как страну, способную кормить весь мир», — предупредила Гуменюк.

Спикер подчеркивает, что Россия «каждый раз совершенствует свою тактику обстрелов». По ее словам, оккупанты одновременно запускают крылатые ракеты, гиперзвуковые ракеты и противокорабельные ракеты, когда «средства обороны рассредоточены» и не все из них «способны противостоять этой угрозе».

В ночь на четверг, 27 июля, нанесли ракетный удар по Одесской области, атаковав портовую инфраструктуру.

В течение двух недель Россия прицельно обстреливает ракетами и дронами портовую инфраструктуру Одесской области и зерновые терминалы. По данным вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова, за последние девять дней россияне повредили и частично уничтожили 26 объектов портовой инфраструктуры и пять гражданских судов.