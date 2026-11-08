Онлайн российских атак: в Кременчуге два прилета, есть пострадавшие, на севере Одесской области перебои со светом

Последствия одного из ударов российских беспилотников в Кременчуге (Фото: Віталій Дяківнич via Telegram)

Вечером 8 ноября продолжается российская атака на Украину реактивными и бензиновыми шахедами, а также Бандеролями и КАБами. Сообщалось о взрывах в Сумах и Черкассах и двух прилетах в Кременчуге.

22:30 В Киеве и Киевской области отменена воздушная тревога.

Инфографика: alerts.in.ua

22:28 Воздушные силы сообщили, что

в Кировоградской области шахеды летят на Ингулецкое;

реактивный шахед летит на Днепр с северо-востока;

реактивные шахеды на севере Житомирской области летят в направлении Ровенской области.

Реклама

22:16 Бандероль теперь летит на Белую Церковь, сообщают Воздушные силы. Также сообщается, что в Винницкой области реактивный шахед летит на Шаргород, в Житомирской — на Овруч, а в Черниговской — в сторону Олышевки и Козельца.

22:12 В Винницкой области реактивный шахед летит в сторону Ладыжина и Тульчина, в Киевской области Бандероль летит на Кагарлык.

22:04 Воздушные силы сообщили о пуске КАБов на север Харьковской области, шахедах, летящих на Сумы с севера, и о реактивном шахеде, летящем на Дымер Киевской области. В Киеве объявлена воздушная тревога.

Фото: alerts.in.ua

22:01 В Глобинской громаде Полтавской области зафиксировано попадание на территории частного предприятия, сообщил Дякивнич. По предварительным данным, пострадавших нет.

21:49 Воздушные силы сообщили, что

реактивные шахеды на юге Харьковской области летят на запад;

реактивный шахед в Одесской области летит в сторону Винницкой области;

реактивные шахеды в Черниговской области летят в сторону Славутича;

Бандероль летит мимо Кременчугского водохранилища на Черкассы;

реактивный шахед летит на Днепр с северо-востока;

Бандероль в Полтавской области летит на Хорол.

21:43 Одесская область подверглась массированной атаке на энергетику, на севере региона проблемы с электроснабжением, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, специалисты ДТЭК Одесские электросети уже начали работы по ликвидации последствий и делают все возможное, чтобы вернуть людям свет, несмотря на постоянные воздушные тревоги.

21:41 Бандероль летит на Кременчуг.

21:39 В Киеве отменили воздушную тревогу, но на всей территории Киевской области и в ряде других регионов она продолжается.

Реклама:

Фото: alerts.in.ua

21:37 Шахеды летят на Кременчуг, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что в Днепропетровской области Бандероль летит на Каменское.

21:28 Число пострадавших в Кременчуге возросло до четырех, троим людям медики оказали помощь на месте, сообщил Дякивнич.

21:26 Воздушные силы сообщили, что Бандероль летит на Балаклею. Также сообщается, что в Киевской области реактивный шахед летит мимо Узина на Белую Церковь.

21:15 Ракета летит мимо Чугуева на Андреевку, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что оккупанты выпустили КАБы на Запорожье.

21:08 В Киевской области реактивный шахед летит на Переяслав, в Полтавской области шахеды летят мимо Николаевки в сторону Полтавы.

21:04 Дякивнич сообщил, что в результате удара по Кременчугу 16-летний подросток получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Подразделения ГСЧС спасли 15 человек. Также глава Полтавской ОВА опубликовал фото последствий российской атаки на Кременчуг.

Фото: Віталій Дяківнич via Telegram

Фото: Віталій Дяківнич via Telegram

Фото: Віталій Дяківнич via Telegram

21:00 Воздушные силы сообщили, что в Житомирской области реактивный шахед летит мимо Овруча на запад, а на Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области оккупанты выпустили КАБы.

В 19:33 Воздушные силы сообщили, что Бандероли в Полтавской области летят на Кобеляки и Кременчуг, в 19:44 — что в Черниговской области реактивные шахеды летят на Носовку и Козелец, а в 19:45 — о пуске КАБов на Днепропетровскую и Сумскую области.

В 19:46 Воздушные силы сообщили, что в Одесской области реактивный шахед летит мимо Балты в сторону Винницкой области, в 19:48 — что шахеды летят в направлении Сараты Одесской области, а в 19:51 — что беспилотники в Черкасской области летят в направлении Смелы.

Реклама:

В 19:57 Воздушные силы сообщили, что Бандероли летят на Черкассы, в 19:58 — что реактивные шахеды летят через зону отчуждения Чернобыльской АЭС на запад, а в 19:59 — что в Полтавской области группа шахедов летит на Миргород.

В 20:00 Суспільне сообщило, что в Сумах и Черкассах прогремели взрывы.

В 20:03 глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич сообщил о двух прилетах российских беспилотников в Кременчуге: один из них попал в многоквартирный дом, а другой — в гостиницу, на обоих объектах возникли пожары.

В 20:08 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды из Донецкой области летят в сторону Лозовой Харьковской области, в 20:09 — что реактивные шахеды в Днепропетровской области летят мимо Юрьевки на запад, а в 20:10 — что в Черниговской области реактивные шахеды летят мимо Репок в сторону Славутича.

В 20:11 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на Донецкую область, в 20:18 — что в Днепропетровской области реактивные шахеды летят мимо Перещепино на запад, а в 20:19 — что в Киевской области реактивный шахед летит в направлении Гостомеля и Киева.

В 20:20 Воздушные силы сообщили, что группа реактивных шахедов летит с Черного моря в сторону Николаевской области, в 20:35 — о пуске КАБов на Запорожскую и Донецкую области, а в 20:34 — что реактивный шахед летит через зону отчуждения Чернобыльской АЭС на запад.

В 20:41 Воздушные силы сообщили, что в Полтавской области реактивные шахеды летят на Глобино и Семеновку, а в 20:44 — что реактивный шахед летит на Кривой Рог с юга.

По состоянию на 20:59 воздушная тревога красного уровня объявлена в Запорожской и Донецкой областях, в Купянском, Изюмском, Лозовском, Берестинском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области, а также в Каменском, Самаровском, Никопольском, Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области.

Реклама:

Воздушная тревога желтого уровня объявлена в Полтавской области, во всех районах Черниговской области, кроме Прилуцкого, во всех районах Кировоградской области, кроме Голованевского, в Киеве и во всех районах Киевской области, кроме Белоцерковского, во всех районах Ровенской области, кроме Варашского, в Коростенском и Житомирском районах Житомирской области, в Черкасском и Золотоношском районах Черкасской области, в Баштанском районе Николаевской области, в Богодуховском районе Харьковской области и в Днепровском районе Днепропетровской области.