23:10. Воздушные силы о движении БПЛА:

реактивные БПЛА в Черниговской области, курсом на север и восток Киевской области;

реактивный БПЛА с юга Сумской области в сторону Полтавской области западным курсом;

Реактивный БПЛА в районе Смелы (Черкасская область) в направлении Киевской области.

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22:45 В большинстве областей воздушная тревога из-за угрозы шахедов отменена.

22:42 Воздушные силы сообщили, что

над Одессой реактивный шахед;

реактивные шахеды севернее Чернигова летят в сторону Киевской области;

шахеды летят на Харьков с севера.

22:09 Реактивный шахед на западе Кировоградской области летит в сторону Винницкой области. Также сообщается, что реактивный шахед на западе Полтавской области летит на запад в направлении Черкасс.

21:55 Реактивный шахед на юге Винницкой области летит на запад, сообщили Воздушные силы.

21:44 Шахеды летят на Харьков с севера. Также сообщается, что группа шахедов из Донецкой области летит на запад — на юг Харьковской области.

21:37 В Черкассах прогремел взрыв, сообщило Суспільне.

21:36 Реактивные шахеды летят на Черкассы с юга, предупреждают Воздушные силы.

В 20:49 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед с севера Киевской области летит на запад, в сторону Житомирской области, в 20:55 — что реактивные шахеды на западе Кировоградской области летят на запад, в сторону Винницкой области, а в 20:59 — что реактивный шахед с севера Житомирской области летит на запад, в сторону Ровенской области.

В 21:03 Воздушные силы сообщили, что реактивный шахед летит на Житомир с северо-востока, в 21:06 — что в Винницкой области реактивные шахеды южнее Немирова и Дашева летят на запад, а в 21:12 — что реактивный шахед летит на Винницу с юга.

В 21:22 Воздушные силы предупредили, что реактивные шахеды летят на Кременчуг с востока, в 21:23 — что реактивный шахед из Киевской области летит на запад, в сторону поселка Оратово Винницкой области, а в 21:26 — что в Черниговской области реактивные шахеды летят мимо Славутича в сторону Киевской области и одновременно — что реактивные шахеды из Брянской области России летят на север Черниговской области.

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В 21:27 Воздушные силы также сообщили, что реактивный шахед летит в направлении Хмельницкого с юго-востока.

По состоянию на 21:35 воздушная тревога красного уровня объявлена в Донецкой и Запорожской областях, а также в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Воздушная тревога желтого уровня объявлена в Черниговской, Полтавской, Черкасской, Ровенской и Хмельницкой областях, во всех районах Киевской области, кроме Фастовского, во всех районах Житомирской области, кроме Бердичевского, во всех районах Волынской области, кроме Владимирского, а также в Березовском и Подольском районах Одесской области, Александрийском районе Кировоградской области и Купянском, Чугуевском и Харьковском районах Харьковской области.