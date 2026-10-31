22:35 Поскольку над Украиной сегодня сплошная облачность, россияне запускают десятки бензиновых шахедов, рассчитывая на то, что украинским экипажам перехватчиков будет сложнее их выявить, сообщил технологический советник президента Сергей Бескрестнов (Флэш).

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22:27 Пожар в Деснянском районе Киева, площадь которого составила 20 квадратных метров, уже ликвидирован, сообщили в ГСЧС Украины. Также там уточнили, что он произошел на парковке у одного из рынков. Кроме того, в ведомстве отметили, что падение дрона в Дарницком районе было на открытой территории частного дома. Погибших и пострадавших нет.

22:00 В Деснянском районе в результате падения беспилотника возникло возгорание на нежилой территории, также загорелись припаркованные автомобили, сообщили в КГВА.

21:53 Воздушные силы сообщили, что

реактивные шахеды летели на Яготин и Переяслав Киевской области, а сейчас летят на Козин и Узин;

шахед летит мимо Шепетовки Хмельницкой области на запад;

оккупанты выпустили КАБы на Донецкую область.

реактивный шахед летит на Погребище Винницкой области;

шахед летит мимо Узина на Белую Церковь;

в Хмельницкой области шахед летит мимо Старой Синявы в сторону Хмельницкого;

шахеды летят на Черкассы с севера.

21:48 В Дарницком районе шахед упал на открытой местности, сообщили в КГВА.

21:36 Воздушные силы заявили, что

в Черкасской области реактивные шахеды летят на Лысянку и Ерки, бензиновый шахед — мимо Шполы на северо-запад;

реактивные шахеды в Криворожском районе Днепропетровской области летят в сторону Кировоградской области;

в Винницкой области шахеды летят на Хмельник и Трубов;

шахед, летевший на Великую Дымерку, летит на Киев;

оОккупанты выпустили КАБы на Запорожскую область.

21:26 Воздушные силы предупреждают, что

шахеды летят на Казатин, Калиновку и Липовец Винницкой области;

реактивные шахеды летят на Умань;

в Сумской области реактивные шахеды летят мимо Бурыни на юго-запад;

шахед летит на Ровно с северо-востока;

шахед летит на Великую Дымерку в Киевской области.

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21:16 Воздушные силы сообщили, что

шахеды летят на Павлоград;

в Полтавской области шахеды летят на Семеновку, Великую Багачку, Лубны, Лохвицу, Заводское и Ромодан;

в Черкасской области шахеды летят мимо Драбова на запад;

в Винницкой области шахеды летят на Калиновку и Липовец;

на Донецкую область оккупанты выпустили КАБы;

реактивный шахед летит на город Днепр с юго-востока;

реактивные шахеды летят мимо Умани на северо-запад;

оккупанты выпустили КАБы на Запорожскую область.

В 20:32 Воздушные силы сообщили, что в Черкасской области реактивный шахед летит в сторону Звенигородки, а также что оккупанты выпустили КАБы на север Харьковской области.

В 20:34 Воздушные силы предупредили о шахедах над Белой Церковью Киевской области, в 20:36 — о шахедах, летевших на Пирятин, Лубны и Ромодан Полтавской области, а в 20:37 — о шахеде, летевшем на Звягель Житомирской области.

В 20:38 Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили КАБы на Днепропетровскую область, в 20:40 — о реактивном шахеде, летевшем на город Днепр, а в 20:45 — о шахеде, летевшем на Борисполь в Киевской области.

В 20:49 Воздушные силы сообщили, что шахед летит на Хмельницкий с востока, в 20:51 — что в Киевской области шахеды летят на Белую Церковь, Обухов и Ставище, а в 20:53 — что в Житомирской области реактивный шахед летит мимо Звягеля на запад, а также что шахеды летят на Бердичев и Корнин.

В 20:53 Воздушные силы сообщили, что шахед летит на Киев с юго-востока, в 20:54 — что реактивный шахед летит мимо Глевахи Киевской области на северо-запад, а в 20:55 — что группа шахедов летит на Липовую Долину Сумской области с севера.

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В 20:56 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на северо-восток Харьковской области, в 20:57 — о реактивном шахеде, летевшем на Днепр с востока, и одновременно о пуске КАБов на Донецкую область.

В 20:59 Воздушные силы сообщили о реактивных шахедах в Киевской области, летевших мимо Макарова на северо-запад и мимо Обухова на запад, в 21:00 — о реактивных шахедах, летевших на Новоукраинку и Знаменку Кировоградской области, а в 21:01 — о том, что реактивный шахед, летевший на город Днепр, теперь летит на Каменское.

В 21:04 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды в Синельниковском районе Днепропетровской области летят на северо-запад и одновременно, что реактивный шахед летит в направлении Смыги Ровненской области, а в 21:07 — что в Винницкой области реактивный и бензиновый шахеды летят мимо Погребища на северо-запад.

В 21:09 Воздушные силы сообщили, что в Кировоградской области шахеды летят в направлении Гайдамацкого, Новой Праги, Долинского и Ингулецкого.

По состоянию на 21:11 воздушная тревога желтого уровня объявлена в Киеве и ряде центральных, восточных и западных регионов, включая часть районов Львовской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областей. Воздушная тревога красного уровня объявлена в Сумской области, во всех районах Харьковской области, кроме Богодуховского (в этом районе тревога желтого уровня), в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье), а также на всей территории Днепропетровской области, кроме Никопольского района.