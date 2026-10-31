РФ атакует Украину шахедами, в Деснянском районе Киева падение дрона привело к пожару — онлайн
Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 24 мая 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Вечером 31 октября продолжается российская атака на территорию Украины шахедами и КАБами. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей.
22:35 Поскольку над Украиной сегодня сплошная облачность, россияне запускают десятки бензиновых шахедов, рассчитывая на то, что украинским экипажам перехватчиков будет сложнее их выявить, сообщил технологический советник президента Сергей Бескрестнов (Флэш).
22:27 Пожар в Деснянском районе Киева, площадь которого составила 20 квадратных метров, уже ликвидирован, сообщили в ГСЧС Украины. Также там уточнили, что он произошел на парковке у одного из рынков. Кроме того, в ведомстве отметили, что падение дрона в Дарницком районе было на открытой территории частного дома. Погибших и пострадавших нет.
22:00 В Деснянском районе в результате падения беспилотника возникло возгорание на нежилой территории, также загорелись припаркованные автомобили, сообщили в КГВА.
21:53 Воздушные силы сообщили, что
- реактивные шахеды летели на Яготин и Переяслав Киевской области, а сейчас летят на Козин и Узин;
- шахед летит мимо Шепетовки Хмельницкой области на запад;
- оккупанты выпустили КАБы на Донецкую область.
- реактивный шахед летит на Погребище Винницкой области;
- шахед летит мимо Узина на Белую Церковь;
- в Хмельницкой области шахед летит мимо Старой Синявы в сторону Хмельницкого;
- шахеды летят на Черкассы с севера.
21:48 В Дарницком районе шахед упал на открытой местности, сообщили в КГВА.
21:36 Воздушные силы заявили, что
- в Черкасской области реактивные шахеды летят на Лысянку и Ерки, бензиновый шахед — мимо Шполы на северо-запад;
- реактивные шахеды в Криворожском районе Днепропетровской области летят в сторону Кировоградской области;
- в Винницкой области шахеды летят на Хмельник и Трубов;
- шахед, летевший на Великую Дымерку, летит на Киев;
- оОккупанты выпустили КАБы на Запорожскую область.
21:26 Воздушные силы предупреждают, что
- шахеды летят на Казатин, Калиновку и Липовец Винницкой области;
- реактивные шахеды летят на Умань;
- в Сумской области реактивные шахеды летят мимо Бурыни на юго-запад;
- шахед летит на Ровно с северо-востока;
- шахед летит на Великую Дымерку в Киевской области.
21:16 Воздушные силы сообщили, что
- шахеды летят на Павлоград;
- в Полтавской области шахеды летят на Семеновку, Великую Багачку, Лубны, Лохвицу, Заводское и Ромодан;
- в Черкасской области шахеды летят мимо Драбова на запад;
- в Винницкой области шахеды летят на Калиновку и Липовец;
- на Донецкую область оккупанты выпустили КАБы;
- реактивный шахед летит на город Днепр с юго-востока;
- реактивные шахеды летят мимо Умани на северо-запад;
- оккупанты выпустили КАБы на Запорожскую область.
В 20:32 Воздушные силы сообщили, что в Черкасской области реактивный шахед летит в сторону Звенигородки, а также что оккупанты выпустили КАБы на север Харьковской области.
В 20:34 Воздушные силы предупредили о шахедах над Белой Церковью Киевской области, в 20:36 — о шахедах, летевших на Пирятин, Лубны и Ромодан Полтавской области, а в 20:37 — о шахеде, летевшем на Звягель Житомирской области.
В 20:38 Воздушные силы сообщили, что оккупанты выпустили КАБы на Днепропетровскую область, в 20:40 — о реактивном шахеде, летевшем на город Днепр, а в 20:45 — о шахеде, летевшем на Борисполь в Киевской области.
В 20:49 Воздушные силы сообщили, что шахед летит на Хмельницкий с востока, в 20:51 — что в Киевской области шахеды летят на Белую Церковь, Обухов и Ставище, а в 20:53 — что в Житомирской области реактивный шахед летит мимо Звягеля на запад, а также что шахеды летят на Бердичев и Корнин.
В 20:53 Воздушные силы сообщили, что шахед летит на Киев с юго-востока, в 20:54 — что реактивный шахед летит мимо Глевахи Киевской области на северо-запад, а в 20:55 — что группа шахедов летит на Липовую Долину Сумской области с севера.
В 20:56 Воздушные силы предупредили о пуске КАБов на северо-восток Харьковской области, в 20:57 — о реактивном шахеде, летевшем на Днепр с востока, и одновременно о пуске КАБов на Донецкую область.
В 20:59 Воздушные силы сообщили о реактивных шахедах в Киевской области, летевших мимо Макарова на северо-запад и мимо Обухова на запад, в 21:00 — о реактивных шахедах, летевших на Новоукраинку и Знаменку Кировоградской области, а в 21:01 — о том, что реактивный шахед, летевший на город Днепр, теперь летит на Каменское.
В 21:04 Воздушные силы сообщили, что реактивные шахеды в Синельниковском районе Днепропетровской области летят на северо-запад и одновременно, что реактивный шахед летит в направлении Смыги Ровненской области, а в 21:07 — что в Винницкой области реактивный и бензиновый шахеды летят мимо Погребища на северо-запад.
В 21:09 Воздушные силы сообщили, что в Кировоградской области шахеды летят в направлении Гайдамацкого, Новой Праги, Долинского и Ингулецкого.
По состоянию на 21:11 воздушная тревога желтого уровня объявлена в Киеве и ряде центральных, восточных и западных регионов, включая часть районов Львовской, Волынской, Тернопольской и Хмельницкой областей. Воздушная тревога красного уровня объявлена в Сумской области, во всех районах Харьковской области, кроме Богодуховского (в этом районе тревога желтого уровня), в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье), а также на всей территории Днепропетровской области, кроме Никопольского района.