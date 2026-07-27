Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 2 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские войска атаковали Запорожье, в результате удара есть раненые и погибший. Также оккупанты нанесли удары по Днепру и области.

08.07. В Днепропетровской ОВА сообщили, что противник ночью избивал по Никополю и Марганецкой общине. Повреждены детский сад, инфраструктура, многоквартирные дома, частные дома, хлебный киоск. Ранения получили два человека, среди которых 6-летний мальчик. Еще одна женщина 59 лет будет лечиться амбулаторно.

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На Синельниковщине россияне нанесли удар по райцентру, Васильковской и Дубовиковской общинам. Повреждены гимназия, предприятие, частный дом.

В Павлограде произошел пожар.

08.00. В Киеве и ряде областей утром в понедельник, 27 июля, объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В столице 07.48 прозвучал отбой воздушной тревоги.

06:00. Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

«Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину. Под завалами могут находиться еще люди», — заявил он.

05:30. В результате атаки российских оккупантов на Запорожье в ночь на 27 июля зафиксированы разрушения и есть раненые среди жителей города, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В частности, российский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме — ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина, сообщил чиновник.

05:02. В Днепре прогремели несколько взрывов, сообщает Суспильне.

02:14 Воздушные силы сообщили, что

БПЛА летят в направлении Днепра с востока;

БПЛА летят на севере Сумской и Харьковской областей — в юго-западном направлении.

00:34 Воздушные силы сообщили, что

БПЛА летят на Херсон с юга;

БПЛА летят на Сумы с севера.

23:13 Воздушные силы сообщили, что

шахеды летят на Очаков с юга;

шахеды к востоку от Запорожья летят на Днепропетровскую область;

шахеды на севере Сумской области летят на юг;

шахеды летят на Харьков с севера;

шахеды летят на Запорожье с юга.

шахеды летят на Херсон.

23:04 Россия атаковала Сумскую громаду, по предварительным данным, семью КАБами, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Известно, что пострадали пятеро гражданских, тяжелораненых среди них нет. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт, все последствия атаки уточняются.

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22:49 Воздушные силы сообщили, что

шахеды летят на Херсон с юга;

шахеды летят в направлении Николаевской и Херсонской областей с Черного моря.

Также сообщается, что

оккупанты выпустили КАБы на Донецкую область и юго-восточную часть Днепропетровской области;

шахеды летят на Запорожье с юга;

шахеды летят на Черномоск с Черного моря.

Объявлена ​​воздушная тревога в Одесском, Херсонском и Николаевском районах.

22:38 В Черниговской области отменена воздушная тревога.

22:27 Россия атаковала КАБами Запорожья, сообщили Воздушные силы. Через четыре минуты они написали о еще одном пуске КАБов на Запорожье и призвали жителей города пойти в укрытие. Также сообщается, что шахеды в северо-западной части Харьковской области летят на юг.

22:17 Шахеды летят в направлении Харькова с севера, сообщили Воздушные силы.

22:14 В Чернигове зафиксировали падение обломков БпЛА на проезжую часть по ул. Пограничников, сообщил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский. Он добавил, что в результате возник пожар.

22:11 Шахеды летят в Запорожье с юга, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что оккупанты выпустили на Запорожье КАБы.

22:07 Шахеды летят на Сумы с севера, сообщили Воздушные силы. В Черниговском районе отменена воздушная тревога. В Сумской области объявлена ​​воздушная тревога в Ахтырском районе, в Днепропетровской области — в Криворожском и Никопольском районах.

21:55 В городе Запорожье объявлена ​​воздушная тревога.

21:53 Шахеды летят на Запорожье с Юга, сообщили Воздушные силы. Также оккупанты атаковали Запорожскую область КАБами.

21:41 Реактивный шахед летит в направлении к Днепру с юга, предупреждают Воздушные силы. Также сообщается, что реактивный шахед летит на Чернигов с запада.

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21:39 В Николаевском и Херсонском районах отменена воздушная тревога. Объявлена ​​воздушная тревога в Купянском и Изюмском районах Харьковской области.

21:35 Воздушные силы сообщили, что

реактивный шахед летит на Николаев с юга;

оккупанты атаковали КАБами север Харьковской области и выпустили КАБы в Донецкой области курсом на восток Днепропетровской области;

шахеды летят на Сумы с севера.

21:20 Реактивный шахед летит на Чернигов, предупредили Воздушные силы.

21:18 Воздушная тревога на данный момент объявлена ​​в Запорожской и Донецкой областях (кроме города Запорожья), в Синельниковском районе Днепропетровской области, Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах Харьковской области, Конотопском, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, Черниговском, Корюковском районе и Новгород-Северском районах Черниговской области, Херсонском районе Херсонской области и Николаевском районе Николаевской области.

21:03 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят курсом на Вольнянск Запорожской области. Также они предупредили об активности тактической авиации россиян, после чего заявили о пуске КАБов на Сумскую область, через три минуты — о пуске КАБов на Сумы, а еще через пять минут — о повторном пуске КАБов на Сумы. Также Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на восточном направлении и пуске КАБов на восток Днепропетровской области. Кроме того, сообщается, что реактивный шахед летит на Николаев с юга.

20:48 В Сумской области шахеды летят на Кролевец с севера, сообщили Воздушные силы.

20:45 Шахеды летят на Запорожье с юга, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что в Днепропетровской области реактивный шахед летит на Синельниково. В Днепропетровской области отменена воздушная тревога в Харьковской области тревога продолжается в Харьковском (кроме Харькова) и Чугуевском районах, в Сумской области — в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах, в Черниговской области — в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.

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20:07 Объявлена ​​воздушная тревога в Синельниковском районе Днепропетровской области. В Харьковской области сейчас объявлена ​​воздушная тревога в Богодуховском и Харьковском районах.

19:48 Шахеды летят на Харьков с севера, сообщают Воздушные силы.

В 18:09 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Сумы с севера, в 18:11 — что шахеды на севере Черниговской области летят на юг, а в 18:24 — что шахеды летят в направлении Одесской области со стороны Черного моря.

В 18:26 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят со стороны Черного моря на юг Николаевской области, в 18:35 — что в Харьковской области реактивные шахеды летят в направлении Барвенково, а в 18:36 уточнили, что шахеды в Николаевской области движутся в направлении Николаева.

В 19:39 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят в направлении Запорожья с юга, а также что на севере Сумской области шахеды движутся на юг, а в 18:47 — что шахеды летят на Сумы с севера.

В 18:51 Воздушные силы сообщили, что в Черниговской области шахеды летят с севера в сторону Парафиевки, а также что шахеды на севере Черниговской области движутся на юг.

В 19:03 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Прилуки Черниговской области с севера, а шахеды на юге Днепропетровской области летят на северо-запад.

В 19:14 Воздушные силы сообщили, что шахеды из Черниговской области летят в сторону Яготина Киевской области с северо-востока, в 19:16 — что реактивный шахед летит на Синельниково Днепропетровской области с юго-востока, а в 19:17 — что в Харьковской области реактивный шахед летит в направлении Лозовой с востока.

В 19:20 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на востоке Харьковской области, которая летела на юго-запад мимо Савинцев.

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В 19:26 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Сумы с севера.

По состоянию на 19:45 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье), в Харьковском, Лозовском и Изюмском районах Харьковской области, в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах Сумской области, а также в Прилукском, Нежинском, Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области.