Пожары и поврежденные дома. РФ ночью атаковала Запорожье и Днепр — главное
Взрыв сбитого российского шахеда в небе над Киевом, 2 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)
Российские войска атаковали Запорожье, в результате удара есть раненые и погибший. Также оккупанты нанесли удары по Днепру и области.
08.07. В Днепропетровской ОВА сообщили, что противник ночью избивал по Никополю и Марганецкой общине. Повреждены детский сад, инфраструктура, многоквартирные дома, частные дома, хлебный киоск. Ранения получили два человека, среди которых 6-летний мальчик. Еще одна женщина 59 лет будет лечиться амбулаторно.
На Синельниковщине россияне нанесли удар по райцентру, Васильковской и Дубовиковской общинам. Повреждены гимназия, предприятие, частный дом.
В Павлограде произошел пожар.
08.00. В Киеве и ряде областей утром в понедельник, 27 июля, объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. В столице 07.48 прозвучал отбой воздушной тревоги.
06:00. Один человек погиб в результате вражеской атаки на Запорожье, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
«Российская управляемая авиабомба разрушила частный дом в областном центре и убила 67-летнего мужчину. Под завалами могут находиться еще люди», — заявил он.
05:30. В результате атаки российских оккупантов на Запорожье в ночь на 27 июля зафиксированы разрушения и есть раненые среди жителей города, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
В частности, российский дрон повредил квартиру в многоэтажном доме — ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина, сообщил чиновник.
05:02. В Днепре прогремели несколько взрывов, сообщает Суспильне.
02:14 Воздушные силы сообщили, что
- БПЛА летят в направлении Днепра с востока;
- БПЛА летят на севере Сумской и Харьковской областей — в юго-западном направлении.
00:34 Воздушные силы сообщили, что
23:13 Воздушные силы сообщили, что
- шахеды летят на Очаков с юга;
- шахеды к востоку от Запорожья летят на Днепропетровскую область;
- шахеды на севере Сумской области летят на юг;
- шахеды летят на Харьков с севера;
- шахеды летят на Запорожье с юга.
- шахеды летят на Херсон.
23:04 Россия атаковала Сумскую громаду, по предварительным данным, семью КАБами, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Известно, что пострадали пятеро гражданских, тяжелораненых среди них нет. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт, все последствия атаки уточняются.
22:49 Воздушные силы сообщили, что
- шахеды летят на Херсон с юга;
- шахеды летят в направлении Николаевской и Херсонской областей с Черного моря.
Также сообщается, что
- оккупанты выпустили КАБы на Донецкую область и юго-восточную часть Днепропетровской области;
- шахеды летят на Запорожье с юга;
- шахеды летят на Черномоск с Черного моря.
Объявлена воздушная тревога в Одесском, Херсонском и Николаевском районах.
22:38 В Черниговской области отменена воздушная тревога.
22:27 Россия атаковала КАБами Запорожья, сообщили Воздушные силы. Через четыре минуты они написали о еще одном пуске КАБов на Запорожье и призвали жителей города пойти в укрытие. Также сообщается, что шахеды в северо-западной части Харьковской области летят на юг.
22:17 Шахеды летят в направлении Харькова с севера, сообщили Воздушные силы.
22:14 В Чернигове зафиксировали падение обломков БпЛА на проезжую часть по ул. Пограничников, сообщил глава Черниговской ОВА Дмитрий Брижинский. Он добавил, что в результате возник пожар.
22:11 Шахеды летят в Запорожье с юга, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что оккупанты выпустили на Запорожье КАБы.
22:07 Шахеды летят на Сумы с севера, сообщили Воздушные силы. В Черниговском районе отменена воздушная тревога. В Сумской области объявлена воздушная тревога в Ахтырском районе, в Днепропетровской области — в Криворожском и Никопольском районах.
21:55 В городе Запорожье объявлена воздушная тревога.
21:53 Шахеды летят на Запорожье с Юга, сообщили Воздушные силы. Также оккупанты атаковали Запорожскую область КАБами.
21:41 Реактивный шахед летит в направлении к Днепру с юга, предупреждают Воздушные силы. Также сообщается, что реактивный шахед летит на Чернигов с запада.
21:39 В Николаевском и Херсонском районах отменена воздушная тревога. Объявлена воздушная тревога в Купянском и Изюмском районах Харьковской области.
21:35 Воздушные силы сообщили, что
- реактивный шахед летит на Николаев с юга;
- оккупанты атаковали КАБами север Харьковской области и выпустили КАБы в Донецкой области курсом на восток Днепропетровской области;
- шахеды летят на Сумы с севера.
21:20 Реактивный шахед летит на Чернигов, предупредили Воздушные силы.
21:18 Воздушная тревога на данный момент объявлена в Запорожской и Донецкой областях (кроме города Запорожья), в Синельниковском районе Днепропетровской области, Харьковском, Богодуховском и Чугуевском районах Харьковской области, Конотопском, Шосткинском и Сумском районах Сумской области, Черниговском, Корюковском районе и Новгород-Северском районах Черниговской области, Херсонском районе Херсонской области и Николаевском районе Николаевской области.
21:03 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят курсом на Вольнянск Запорожской области. Также они предупредили об активности тактической авиации россиян, после чего заявили о пуске КАБов на Сумскую область, через три минуты — о пуске КАБов на Сумы, а еще через пять минут — о повторном пуске КАБов на Сумы. Также Воздушные силы предупредили об активности тактической авиации россиян на восточном направлении и пуске КАБов на восток Днепропетровской области. Кроме того, сообщается, что реактивный шахед летит на Николаев с юга.
20:48 В Сумской области шахеды летят на Кролевец с севера, сообщили Воздушные силы.
20:45 Шахеды летят на Запорожье с юга, сообщили Воздушные силы. Также сообщается, что в Днепропетровской области реактивный шахед летит на Синельниково. В Днепропетровской области отменена воздушная тревога в Харьковской области тревога продолжается в Харьковском (кроме Харькова) и Чугуевском районах, в Сумской области — в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах, в Черниговской области — в Черниговском, Корюковском и Новгород-Северском районах.
20:07 Объявлена воздушная тревога в Синельниковском районе Днепропетровской области. В Харьковской области сейчас объявлена воздушная тревога в Богодуховском и Харьковском районах.
19:48 Шахеды летят на Харьков с севера, сообщают Воздушные силы.
В 18:09 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Сумы с севера, в 18:11 — что шахеды на севере Черниговской области летят на юг, а в 18:24 — что шахеды летят в направлении Одесской области со стороны Черного моря.
В 18:26 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят со стороны Черного моря на юг Николаевской области, в 18:35 — что в Харьковской области реактивные шахеды летят в направлении Барвенково, а в 18:36 уточнили, что шахеды в Николаевской области движутся в направлении Николаева.
В 19:39 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят в направлении Запорожья с юга, а также что на севере Сумской области шахеды движутся на юг, а в 18:47 — что шахеды летят на Сумы с севера.
В 18:51 Воздушные силы сообщили, что в Черниговской области шахеды летят с севера в сторону Парафиевки, а также что шахеды на севере Черниговской области движутся на юг.
В 19:03 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Прилуки Черниговской области с севера, а шахеды на юге Днепропетровской области летят на северо-запад.
В 19:14 Воздушные силы сообщили, что шахеды из Черниговской области летят в сторону Яготина Киевской области с северо-востока, в 19:16 — что реактивный шахед летит на Синельниково Днепропетровской области с юго-востока, а в 19:17 — что в Харьковской области реактивный шахед летит в направлении Лозовой с востока.
В 19:20 Воздушные силы сообщили о скоростной цели на востоке Харьковской области, которая летела на юго-запад мимо Савинцев.
В 19:26 Воздушные силы сообщили, что шахеды летят на Сумы с севера.
По состоянию на 19:45 воздушная тревога объявлена в Донецкой и Запорожской областях (кроме города Запорожье), в Харьковском, Лозовском и Изюмском районах Харьковской области, в Сумском, Конотопском и Шосткинском районах Сумской области, а также в Прилукском, Нежинском, Корюковском и Новгород-Северском районах Черниговской области.